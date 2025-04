Jorge Javier no tolera más lo que está pasando en 'Supervivientes 2025' y decide alzar la voz como nunca

Pese a ser Jueves Santo, 'Supervivientes 2025' no ha descansado y Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a poner al frente de la gala semanal. Una gala en la que ha acabado estallando y poniendo a su sitio a algunos de los concursantes por ser unos "muebles" debido a los escasos vídeos que protagonizan.

Y es que, salvo Álvaro Muñoz Escassi, que fue tildado de "machista" por Makoke, y Anita Williams, los demás concursantes no aparecieron en ningún vídeo relevante. Por tal motivo, el presentador no dudó en lanzarles un dardo. "¿Podemos decir que en Playa Calma siguen vivos todos los integrantes?", preguntó Jorge Javier, tirando de ironía.

Sin embargo, los participantes no entendieron el sarcasmo del comunicador, por lo que él insistió: "¿Seguís ahí? ¿Seguís concursando?". Joshua respondió afirmativamente, lo que hizo que el catalán les dijese claramente lo que pensaba: "¿Pero os habéis dado cuenta de que, a estas horas, todavía no se ha emitido ningún vídeo vuestro?".

Jorge Javier pone en su sitio a los "muebles" de 'Supervivientes' que no dan contenido

Al escuchar esta pregunta, Borja se intentó justificar alegando lo bien que se llevan entre todos: "Tenemos muy buen rollo aquí. Hemos hecho mucha piña y nos llevamos muy bien". Sin embargo, Jorge Javier no aceptó esta excusa del concursante: "No se trata de mal rollo. Eso es una excusa de perdedores", le espetó, dándoles así un tirón de orejas a los concursantes de Playa Calma.

La gala de 'Supervivientes', que terminó con la expulsión de Laura Cuevas, también vivió un momento de gran tensión entre Montoya y Manuel. La llegada de este último con la unificación de 'Playa Misterio' provocó las lágrimas de Anita, lo que hizo que Montoya tuviera que consolarla. Tras ver imágenes de la convivencia, Manuel dio su opinión al escuchar las palabras del sevillano sobre él y Pelayo. Al escucharle hablar sobre esto, Montoya estalló: "No te metas si no viviste lo que pasó". "Comentaré y hablaré de lo que me dé a mí la gana", le dejaba claro el ex tentador de 'La isla de las tentaciones'.

Montoya no entendía esta actitud de Manuel: "¿Qué le está pasando a este hombre? En la playa tienes una cara y otra aquí". "Pues como tú, que tienes más caretas…", le espetaba Manuel. Tras esto, Jorge Javier le preguntaba a Pelayo qué le habían parecido las palabras de Montoya hacia él, como que le llamara sinvergüenza. A lo que el diseñador contestó que "no me pueden afectar las cosas que dice alguien que no me importa, no nos llevamos. "Te has reído del drama que yo he pasado. Para mí eso es ser sinvergüenza, pero yo estoy en paz conmigo mismo", sentenciaba el sevillano.