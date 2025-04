El presidente de RTVE se ve obligado a dar explicaciones tras lo visto con Melody durante la Copa del Rey

No hay duda de que la campaña promocional que están haciendo Melody y RTVE de cara a Eurovisión 2025 está siendo exhaustiva. De hecho, este sábado la artista sevillana se coló por sorpresa en la gran final de la Copa del Rey entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid.

Cabe decir que cuando se supo que Melody iba a estar presente en La Cartuja todo apuntaba a que veríamos a la cantante actuar en el descanso del partido o antes del inicio del partido como sucediera el pasado año con Alaska y Mario.

Pero nada más lejos de la realidad. Finalmente, la participación de Melody se quedó en una promoción de Melody junto a Lara Gandarillas y Marcos López en el campo y posteriormente una actuación grabada con el campo vacío y combinada con la emisión del videoclip de "ESA DIVA". Una promoción que pese a todo congregó a 40,1% de share y casi 6 millones de espectadores de media.

Sin embargo, esto decepcionó y cabreó mucho a los eurofans que no dudaron en llenar las redes sociales de críticas a RTVE tachando de "cutre" lo que se vio y acusándoles de haber engañado a todos. "Habéis vendido una cosa y luego ha sido la nada absoluta. Menuda estafa", aseguraba un comentario que fue muy compartido.

Tras el aluvión de críticas, José Pablo López, el presidente de RTVE no dudó en salir a dar explicaciones para defender a la Corporación y dejar claro que desde la cadena pública se luchó porque Melody pudiera actuar en directo en La Cartuja bien antes del encuentro o durante el descanso. "No será porque RTVE no lo haya intentado", destacaba el presidente dando a entender los planes de la cadena.