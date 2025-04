Antonio Naranjo deja contra las cuerdas a Nacho Abad y su programa en Mediaset: "Me levanto y me voy"

No hay colaboración de Antonio Naranjo en 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad en Mediaset, que no se salde con polémica en el plató. Esta vez, el periodista y tertuliano ha amenazado con dejar su puesto y marcharse del estudio. Un rifirrafe con Ramón Espinar y con Sarah Santaolalla, sus máximos oponentes, ha sido el detonante.

El magacín ha abordado la información que apunta a que Jésica, la exnovia de Ábalos, regaló el ordenador de trabajo de Ineco (empresa pública española de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes) a una amiga por desuso. Esta noticia ha crispado la mesa de debate del programa, sobre todo cuando Naranjo ha vuelto a enredar mezclando este caso con el del hermano de Pedro Sánchez.

"El propio hermano del presidente está investigado en un juzgado por un puesto de trabajo, en este caso en una diputación, sin prejuzgar que sea culpable", ha comentado Antonio Naranjo sin venir a cuento. "Y la pareja de Ayuso por un ático", le ha confrontado Sarah Santaolalla.

"Ya ha salido Ayuso, ha tocado el bingo", ha reaccionado Nacho Abad. Palabras que no ha pronunciado cuando Naranjo ha sacado a la palestra al hermano de Sánchez. "Claro, ha salido el hermano del presidente también", le ha espetado Sarah sin rodeos. "Me hacéis siempre perder el tiempo", ha lamentado Antonio Naranjo. "Aquí activamos el escudo antimisiles cada vez que pronunciamos la palabra Ayuso. No se puede hablar de Isabel Díaz Ayuso", ha denunciado en paralelo Ramón Espinar. No es la primera vez que el politólogo denuncia que en 'En boca de todos' hay un cierto cierre de filas con la presidenta madrileña.

"Tiempo a cero para Naranjo que vuelve a comenzar", ha frenado Nacho, que le otorgaba otra vez el turno de palabra a Antonio Naranjo para que pudiera explicarse sin interrupciones de Santaolalla y Espinar. "Lo que quería decir es que si al hermano del presidente le están investigando y es un señor que es músico y que está en un trabajo de músico...", ha comenzado de nuevo el periodista, pero sin éxito.

"Y al novio de Ayuso también le están investigando", ha soltado Sarah Santaolalla. Y es que, si su compañero quería embrollar, ella no iba a ser menos. "Es que de verdad... sois tremendos. Es que no es posible intentar poner aquí sentido común", ha estallado Antonio, visiblemente harto.

"Aquí la infamia la sabemos manejar todos y mover el ventilador de la mierda lo sabemos hacer todos. Al novio de Ayuso le imputan soborno", ha clamado por su lado Ramón Espinar, poniendo los puntos sobre las íes a Antonio Naranjo, que ha amenazado con abandonar el plató ante Nacho Abad: "¿Puedo hablar? Si me decís que no puedo hablar, yo cojo, me levanto y me voy a fumarme un cigarro". El presentador ha intervenido para rebajar la tensión y reconducir la emisión.