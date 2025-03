Pepe Ruiz, Avelino en 'Escenas de Matrimonio', cruza los límites con esta frase sobre Terelu Campos

Pepe Ruiz siempre será recordado como el inolvidable Avelino de 'Escenas de Matrimonio’' Tras un tiempo alejado de los focos, el actor ha reaparecido en la entrega de premios 'La Terraza' de Radio Intercontinental, donde ha sido reconocido por su extensa trayectoria. Allí fue preguntado por el debut de Terelu Campos como actriz de teatro.

Sin pelos en la lengua, Pepe Ruiz dio su opinión al respecto ante los micrófonos de Europa Press: "Tiene lo genes de la madre. Y es brillante cuando quiere, igual que a veces se mete en jardines y se mete en tinglaos que no debería hacer. Pero es una chica brillante, es una chica con garras".

Y acto seguido pronunció una frase de lo más incendiaria sobre la nueva faceta de actriz de Terelu Campos: "Lo que pasa es que si ahora quiere ser actriz, lo podía haber hecho hace 30 años, cuando era delgadita, era muy mona y tal… ahora va a tener que hacer, desgraciadamente, de mamá de chicas mayores".

De esta forma el actor deja entrever que la hija de María Teresa Campos, a sus 59 años, le parece mayor para iniciarse en el mundo de la interpretación. Algo que está fuera de lugar y que dan la razón a las reivindicaciones que están haciendo actrices de renombre, quejándose de que cada vez hay menos papeles para mujeres maruditas.

Pepe Ruiz sobre la polémica de Karla Sofía Gascón: "Somos un país envidioso"

También se ha pronunciado Pepe Ruiz sobre la polémica generada por Karla Sofía Gascón. En su opinión, la actriz de 'Emilia Pérez' ha utilizado la polémica de sus antiguos tuits para "estar en el candelabro". "Se cree que porque hablen de uno como decía el refrán, la cosa es que hablen de uno… Somos un país envidioso y aquí solo se habla de la gente cuando se habla mal", sentencia.

Pepe Ruiz no es el único actor que ha criticado el debut de Terelu Campos sobre las tablas con la obra 'Santa Lola', una comedia producida por Lara Dibildos. Mariano Peña, famoso por su papel de Mauricio Colmenero en la serie 'Aída', también se mostró muy duro con la colaboradora televisiva.

"No me ha hecho gracia. Se le sigue llamando y hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes", dejó bien claro el actor en declaraciones a Europa Press. Aunque, según él, "el pecado no es de ella, es de los que la llaman". Si bien asegura que este discurso no va solo dirigido a Terelu Campos, sino también a otros que se suben al carro. "Digo a ella, digo a muchísima gente, sobre todo el mundo influencer, que nos está comiendo el terreno de una manera…", sentencia.