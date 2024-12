La vida actual Pepe Ruiz: de ser Avelino en 'Escenas de matrimonio' a su vínculo con VOX

Jose Luis Moreno es uno de los creadores más reconocidos de nuestro panorama televisivo. Aunque es verdad que ha sido ampliamente criticado por, a veces, su aroma rancio en cuanto a sus programas televisivos. Uno de ellos era 'Noche de fiesta', demasiado apegado a un tipo de televisión que había quedado ya atrás, algo similar a las míticas Mama Chicho de Telecinco. Pero, pese a ello, consiguió mantenerse en TVE durante cinco años, entre 1999 y 2004, un programa de variedades repleto de sketches, y entre ellos destacaba 'Escenas de matrimonio', con Pepe Ruiz y Marisa Porcel.

Sus debates eternos en la cama representaban un matrimonio que llevaba casado cuarenta años, y lejos de decirse cosas bonitas, no dejaban de echarse broncas el uno al otro. Pepa y Avelino. Pero no eran los únicos, ya que había otro matrimonio que llevaba 14 años, y un tercero que acaban de casarse. Así se veían los contrastes entre las tres parejas. Escrita y guionizada por los hermanos Caballero, responsables más adelante de 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', la sección se hizo más famosa casi que el programa. Así que, tras la cancelación de 'Noche de fiesta', dieron su salto a Antena 3 y, poco después, a Telecinco hasta 2009. Y, si había algo que consiguió mantener la ficción fresca, fue precisamente la química entre Ruiz y Porcel.

Pepa y Avelino, la mítica pareja protagonista en 'Escenas de matrimonio'.

Pepe Ruiz llevaba ya una carrera interpretativa enorme cuando llegó a 'Noche de fiesta'. Aunque su nombre no fuera ampliamente conocido por el gran público, había participado en decenas de montajes teatrales y ficciones televisivas. Incluso participó en la mítica 'Verano azul'. También en películas bajo las órdenes de Paul Naschy, en la serie 'Santa Teresa de Jesús' junto a Concha Velasco, o en 'Estudio 1'. Un actor que había nacido para la comedia, pero que disfrutaba interpretando cualquier papel. Y, claramente, su punto de inflexión fue gracias al programa de José Luis Moreno. Pepe Ruiz estuvo dando a vida a Avelino durante toda una década.

Y, además, conoció a una gran amiga y compañera, Marisa Porcel, con la que se entendía a la perfección y cuya muerte en 2018 le afectó enormemente. Sobre todo porque llevaban siendo amigos desde hacía décadas. "Nos conocimos hace casi 50 años y nos hemos ido tratando durante mucho tiempo. La culminación fue con 'Escenas de Matrimonio' y los programas del sábado de José Luis Moreno", explicó Pepe Ruiz en una entrevista para la COPE. "Éramos una pareja de hecho. Hay mucha gente que hablaba de ella como mi mujer, no era así, pero como si lo fuera".

Pepe Ruiz en la actualidad

El actor Pepe Ruiz (Avelino) en una entrevista a 'Socialité' en octubre de 2022

El veterano actor, con ya 83 años, ha decidido retirarse de la actuación. Sobre todo después de que hace una década estuviera a punto de perder la vida por una perforación en el esófago. Tras ese percance de salud, decidió ir dejando poco a poco la interpretación, salvo contadas excepciones como 'Monólogo de mi colon', una obra teatral en el que hablaba sobre su experiencia con el cáncer de colon.

Su nombre, eso sí, volvió a estar de actualidad hace un par de años cuando hizo una pausa en su retiro para participar en un acto de VOX. Llamado 'La historia que hicimos juntos', fue parte de un evento más grande, 'Viva22', que organizó el partido de ultraderecha para reconocer a figuras ilustres de nuestra historia. Entre ellas, Diego Velázquez, Luis de Góngora, Francisco de Goya o Isabel La Católica. El actor, junto a Sixto González, participaba en el acto hablando sobre estos personajes ilustres, pero negó en todo momento su 'fichaje' por VOX. "No he fichado por Vox, yo solo soy un profesional del mundo de la interpretación", reconoció entonces en una entrevista a 'Socialité'.

Al hilo de esto, al sincerarse sobre su ideología, sí admitió su afinidad: "El hecho de que haya participado en un espectáculo o un show de ellos no quiere decir que mi ideología sea esa. Aunque está muy cercana, eso lo confieso, pero no soy de Vox". Por último, sentenció que trabajaría para cualquier partido político excepto uno: "Probablemente si me llamaran los podemitas, pues con todo el respeto del mundo diría que no".