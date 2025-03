Montoya ('La Isla de las Tentaciones') anuncia que va a emprender acciones legales y esta es la causa

José Carlos Montoya, el participante estrella de 'La Isla de las Tentaciones', está causando sensación dentro y fuera de España, alcanzando unas cotas de fama absolutamente draconianas y multiplicando el número de seguidores en Instagram y TikTok. Ya acumula más de un millón y medio en sendas redes.

Y precisamente en TikTok, se ha empezado a viralizar una noticia tan macabra como falsa sobre él que apunta a que ha fallecido en un accidente de tráfico. Una deplorable invención que, en la era de las desinformaciones y las fake news, está compartiéndose en diversos perfiles a conciencia. Perfiles que, por supuesto, no dan la cara.

Un bulo de muy mal gusto ante el que Montoya ha tenido que intervenir con un comunicado en sus redes oficiales en el que ha condenado lo ocurrido y ha anunciado medidas legales. "He tenido que interrumpir las cosas que estamos haciendo para vosotros. Tengo que pasarme por aquí para decirte a ti o a la persona que quiere crecer a costa de no sé qué que estas cositas que voy a dejar por aquí no se hacen", ha empezado denunciando el sevillano junto a capturas de la noticia falsa en cuestión que circula en TikTok.

Montoya: "No rocemos la ilegalidad porque te vamos a pillar"

"Esto no se hace, esto no brilla y esto lo que hace es irritar a Montoya. Así que a mí estas cositas no. Agradezco al mundo todo, pero esto no brilla. Por ahí no, porque preocupa a mi familia y a los seres. Estas noticias son lamentables", ha estallado el joven ante semejante barbaridad. "Denuncien esto y vengo a deciros que esto estará en manos de quien tenga que estar porque son cosas muy feas", ha asegurado, dejando caer la toma de acciones legales.

Además, José Carlos Montoya también ha dirigido un mensaje al que ha impulsado el vídeo de su falsa muerte y a las cuentas sin identificación que se han creado para atacarle. La cara B de la fama. "Yo entiendo que todo el mundo no apoye y que dé coraje pero yo no tengo culpa; yo del cariño que me tiene la gente no tengo culpa", ha declarado.

"Pero estas cositas no, no rocemos la ilegalidad porque te vamos a pillar. Así que ve borrando las cositas. Te vamos a cazar porque esto no, porque preocupáis a mi familia, a seres queridos y os preocupa a vosotros", ha rematado Montoya, haciendo hincapié en que no se va a quedar de brazos cruzados ante esas insidias delictivas.