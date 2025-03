Luís Figo anuncia acciones legales tras lo visto con Claudia Bavel en 'De Viernes' y obliga a retractarse

Claudia Bavel no deja títere con cabeza. El pasado viernes, la actriz de cine para adultos regresó a 'De Viernes' donde desveló nuevos nombres de futbolistas con los que habría hablado. Entre ellos, estaría Luís Figo, al que no le ha hecho ninguna gracia ser mencionado en el programa nocturno de Telecinco.

Tras destapar su supuesto affaire con Iker Casillas, la modelo mostró en '¡De viernes!' sus presuntas conversaciones íntimas con Joaquín Sánchez. Aunque con la diferencia de que, mientras el primero estaba soltero, el exfutbolista bético lleva veinte años de matrimonio con Susana Saborido. Lejos de quedarse ahí, esta semana Claudia Bavel regresaba programa para desvelar nuevos nombres de futbolistas con los que habría entablado conversación.

La modelo explicó que, en un evento en el que fue vista con Casillas, también conoció tanto a Figo como a Michel Salgado, compañeros ambos del Real Madrid. Según Bavel, el portugués la invitó a irse con ella cuando terminara con el ex de Sara Carbonero. Santi Acosta y Bea Archidona, presentadores de '¡De viernes!' quisieron saber más sobre aquel encuentro: "En ese evento te presenta a Michel Salgado y a Luis Figo. ¿A los dos futbolistas no? ¿Cuál de los dos?".

Figo anuncia medidas legales contra Claudia Bavel en 'De Viernes'

Sin embargo, la actriz aseguró que no fue ninguno de los dos, sino otro futbolista muy famoso: "Es Vinicius, me habla mucho. A él lo conozco personalmente en Barcelona y nada, todo cordial. Lo único que no hemos llegado a tener nada". "Tú se supone que eres la pareja de Iker, que yo no me lo creo y una persona que estaba con vosotros te dice que, cuando acabes con Iker, te vayas con él", comentó Ángela Portero. Tras lo que la invitada sentenció: "Soy muy liberal y hay parejas que hacen eso. Nuestros conceptos de relación no son como os creéis y por eso os abruma".

Este fragmento de la entrevista ha sido compartido por Figo en sus redes sociales. Visiblemente enfadado por esta mención en el programa nocturno de Telecinco, el portugués ha anunciado que emprenderá acciones legales. "¿Pero esta basura de qué va?", se ha preguntado el exfutbolista. "Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!! Tomaré medidas legales en consecuencia con esta información difamatoria", asegura en su perfil de X.

Pero está basura de que va?

Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!!

Tomaré mediadas legales en consecuencia con esta información difamatoria.

pic.twitter.com/Cq79rxYKY8 — Luís Figo (@LuisFigo) March 1, 2025

A través de un comunicado, Claudia Bavel se retracta de sus declaraciones

Poco después de este tuit, Claudia Bavel emitió un comunicado a través de su representante, Yola Berrocal, aclarando su mención al portugués en '¡De viernes!'. Un comunicado que el propio Figo ha compartido en sus redes sociales. En él se aclara que "la Sra. Bavel y el Sr. Figo únicamente coincidieron en un evento, negando cualquier tipo de insinuación o contacto de este último con la Sra. Bavel".

"Por ello se enmienda así cualquier insinuación o interpretación derivada de las declaraciones de la Sra. Bavel en dicho programa, retractándose de las mismas, y pidiendo expresamente disculpas al Sr. Luis Figo por el perjuicio que estas palabras hayan podido causar en su imagen y persona, así como en su entorno familiar y profesional. A través del presente comunicado se niega y desmiente, por tanto, la veracidad de cualquier información que contradiga lo expuesto", concluye el texto.