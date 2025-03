Iñaki López y Cristina Pardo dicen 'hasta aquí' a su equipo por lo que ocurre en directo: "No volvéis a hablar"

Como era de esperar, uno de los temas principales de 'Más vale tarde' este viernes ha sido la absolución de Dani Alves por el supuesto delito de agresión sexual por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un asunto que ha generado un momento de tensión y por el que Iñaki López y Cristina Pardo se han tenido que poner serios.

Tras analizar la sentencia con varios expertos como Beatriz de Vicente o Alfonso Pérez Medina, Iñaki López se lanzaba a hacer una pregunta a sus compañeros. "Se puso la primera sentencia como ejemplar porque ponía el consentimiento en el centro de la misma y ahora resulta que esto no sirve", comentaba el presentador generando revuelo. "Es que no es así", le replicaban Beatriz de Vicente y Elisa Beni.

"Calma, calma que tenemos dudas. Ya sabemos que estáis enteradas de todo esto y por eso estáis aquí porque queremos comentarlas porque hay mucha gente que cree que esto puede desanimar a que muchas mujeres dejen de denunciar a sus agresores sexuales", les pedía Iñaki López a sus compañeras.

Tras escuchar tanto a Elisa Beni como Beatriz de Vicente, Iñaki López les pedía que dejaran hablar al resto dándole paso a Ramón Espinar. "Yo reconozco que no me he leído las ciento y pico páginas de la sentencia pero me he leído la nota de prensa y he mirado la sentencia. ¿Cuál es la impresión que yo tengo? Sé que hay una parte de la mesa que no le va a gustar. Pero la impresión que tengo es que el TSJC se posiciona políticamente en un debate", trataba de decir el ex político de Podemos mientras Elisa Beni le interrumpía.

Iñaki López frena en seco a Elisa Beni por no dejar hablar

"Yo te voy a dejar hablar Elisa", le solicitaba él a la vez que Cristina Pardo también le pedía que dejara terminar a su compañero sin conseguirlo. "Por favor vamos a respetar. Sé que este tema nos calienta mucho, nos enfada y nos preocupa", aseveraba entonces Iñaki López. "Lo que no puede ser es que nos caliente a todos pero unos puedan hablar y otros no", se quejaba Ramón Espinar.

"Lo que pienso es que no se defiende la presunción de inocencia sino que se pasa por encima las múltiples versiones de Dani Alves porque se dice que esta mujer ha dicho que tenía las manos de una forma y luego las tenía de otra", destacaba Ramón. "Eso no lo dice él, lo dice las pruebas", le corregía Elisa Beni desesperando a su compañero.

Y era Iñaki López el que volvía a pararle los pies a la colaboradora al ver que no paraba de interrumpir. "Vamos a escuchar a Ramón por favor. Elisa si no podemos discutir nada nos vamos directamente a El Tiempo y luego de cañas. Vamos por favor a dejar acabar. Sabemos todos que este tipo de sentencias hay que cumplirlas pero se puede discutir y por supuesto no estar de acuerdo", soltaba el presentador.

Pero Elisa Beni no paraba de interrumpir el discurso de Ramón Espinar haciendo que Cristina Pardo también tuviera que intervenir. "Vamos a dejar terminar a Ramón por favor porque si no no vais a volver a hablar en toda la tarde", sentenciaba la presentadora.