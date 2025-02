Preguntan a Santi Millán por David Broncano y suelta este calificativo sin pensárselo ni un segundo

Tras conocerse la cancelación de 'Caiga Quien Caiga' debido a sus flojas audiencias en Telecinco, Santi Millán ha concedido una entrevista al diario 'ARA' donde da su opinión sobre la competencia en el prime time televisivo. Preguntado por la guerra entre Pablo Motos y David Broncano, el presentador de Mediaset evita tomar partido.

Y es que, tal y como él mismo recuerda, "he tenido la suerte de trabajar con Pablo Motos de colaborador y con David Broncano cuando yo hacía un late show y él hacía una sección". Por lo tanto, prefiere no mojarse en este duelo entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' que parece no tener fin. Aunque sí que ha tenido unas bonitas palabras hacia David Broncano.

Santi Millán define a Broncano como un "superdotado"

Del presentador de TVE, Santi Millán destaca que "es un tío superdotado, con un coeficiente intelectual fuera de lo normal. Ha sabido llevar el lenguaje del streaming en televisión, que es una mezcla realmente muy complicada que te la compren". Asimismo, también recuerda sus años en Movistar Plus+ con 'La Resistencia': "Gracias a los años de Movistar, ha tenido la tranquilidad de poder experimentar e ir cogiendo rodaje, antes de saltar a la plaza de toros de las generalistas".

Respecto a Pablo Motos, Santi Millán valora el esfuerzo no solo de él, sino también de su equipo: "Qué currantes". Sobre el presentador de 'El Hormiguero', el también actor asegura que "es un tipo obsesivo que vive para el trabajo y que tiene un gran equipo. Yo no he visto gente que trabajara más en la vida".

La que también habló hace unos días sobre David Broncano fue Alba Carrillo. Y es que la colaboradora de 'D Corazón' coincidió con él en su etapa universitaria, estudiando Publicidad y Relaciones Públicas. "Era muy friki. Le recuerdo con un jersey naranja y era el que te invita a las fantas. ¡Un pagafantas!", aseguró la modelo durante una entrevista en el podcast 'Tómatelo menos en serio', de Europa FM.