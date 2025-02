Mónica Naranjo, en el punto de mira tras una polémica sobre la que 'Ni que fuéramos' da reveladoras claves

Este pasado miércoles, 'Ni que fuéramos' puso en el foco a Mónica Naranjo después de la última polémica que ha desatado la cantante con su concierto en México. Y es que han pillado a la artista cantando en playback. Por si fuera poco, se está hablando mucho de la última imagen de la de Figueres completamente camuflada con una gorra y mascarilla a su llegada al aeropuerto.

Todo esto se ha sumado a las últimas polémicas protagonizadas por Mónica Naranjo y sobre todo por su marido, el gurú Lain García Calvo, a quien podrían estar investigando por un delito de estafa que podría llevarle a ser condenado a prisión.

Al hacerse eco de todo ello, Javier de Hoyos aseguraba en 'Ni que fuéramos' que le había llegado que Mónica Naranjo estaría muy molesta con el programa que presenta María Patiño. "A mí me ha llegado que a Mónica Naranjo le molesta que hablemos de su marido en nuestro programa", aseveraba el colaborador.

Tras lo que reveló Javier de Hoyos, Belén Esteban, que se encontraba consultando la edad de la cantante en el móvil, refrendaba a su compañero recalcando que "está enfadada". Y cuando le preguntaban cómo lo sabía, la de Paracuellos del Jarama respondía que "porque lo sé".

"Pues yo hoy iba a hablar de Lain", dejaba entrever Javier de Hoyos antes de dejar claro que con lo que iba contar, Mónica Naranjo "se va a enfadar aún más" pues tendría más motivos para acrecentar su cabreo.

Belén Esteban aclara el motivo por el que Mónica Naranjo está enfadada

En ese sentido, Belén Esteban explicaba a todos sus compañeros, que a Mónica no le hace gracia que se hable de su pareja porque no es una persona pública. "Ella no entiende que hablemos de su marido, es anónimo", exponía haciendo que sus compañeros se echaran encima de ella. "Yo no lo digo, yo no soy Mónica Naranjo", les contestaba al ver que se indignaban por lo que estaba diciendo.

A lo que Javier de Hoyos replicaba que sí que era alguien público. "Es alguien que da entrevistas, que tiene tres millones de seguidores, y que hace charlas a lo grande", defendía el colaborador de 'Ni que fuéramos' después de todo lo destapado sobre él y que también dio mucho que hablar en 'Y ahora Sonsoles'.

Cabe recordar que según 'Ni que fuéramos', Lain García Calvo ofrece charlas de autoayuda y superación personal, llegando a cobrar entre 300 y 975 euros por acudir a sus eventos. Y por si fuera poco, se dejó entrever que se habría acercado a Mónica Naranjo para hacer negocio pues además había llamado la atención como la cantante se ha alejado de grandes amigos como Ana Milán.