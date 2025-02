'La Isla de las Tentaciones' obliga a cumplir estos 2 requisitos a todos sus participantes

La octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' continúa arrollando en Telecinco. No solamente en las audiencias de televisión, sino también en redes sociales, donde es el programa más comentado, y convertido en un fenómeno mundial sin precedentes para los realities en España. Millones de espectadores están enganchados a la historia de Montoya y Anita, así como del resto de parejas.

Sin embargo, ahora hemos conocido los dos requisitos que deben cumplir, obligatoriamente, todas las parejas que participen en 'La isla de las tentaciones'. Ha sido el tiktoker Jesús Maestro (@hablemosdetele) quien ha hecho públicas estas dos condiciones que deben tener en cuanta tanto la productora como el equipo encargado de seleccionar a las parejas participantes.

"Vengo a hablarte de 'La isla de las tentaciones' como formato. Ellos son muy conscientes de que es un programa que pone a prueba las relaciones y que la mayoría terminan como el rosario de la aurora y se rompen. Por eso, hay una serie de normas a la hora de hacer el casting que son iguales en todos los países del mundo", comienza explicando el creador de contenido en el vídeo subido a su perfil.

Los dos requisitos que tienen que cumplir todas las parejas de 'La Isla de las Tentaciones'

La hogueras de las chicas en 'La Isla de las Tentaciones 8'.

Pero, ¿cuáles esas dos condiciones? La primera, ninguna pareja que concurse en 'La isla de las tentaciones' puede estar casada: "Está prohibido. No pueden entrar matrimonios". El segundo de estos requisitos es que las parejas participantes no pueden tampoco tener hijos entre ellos. Eso sí, pueden tener hijos de relaciones anteriores, pero no en común. Este fue el caso de Fani Carbajo, de la primera edición, quien tenía un hijo de una relación anterior a su noviazgo con Christofer Guzmán, con el que participó en el programa.

Ambas condiciones tienen sentido. Y es que, pretenden evitar que, en el caso de los hijos, estos puedan verse perjudicados por las actitudes de sus padres en la isla. Ya que la mayoría de las parejas acaban rompiendo, y no precisamente de forma amistosa.