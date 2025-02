La Chispa detalla si hará cambios en la puesta en escena de la final del Benidorm Fest, con recado a los escépticos

Este sábado 1 de febrero, a partir de las 22:00 horas en La 1 de Televisión Española, se vivirá la gran final del Benidorm Fest 2025, el evento eurovisivo que ha puesto a España en el centro de la música europea. La gala promete ser una noche cargada de emoción, con la puesta en escena de los artistas más destacados del festival, que luchan por un puesto en el Festival de Eurovisión.

En esta final, uno de los momentos más esperados será la actuación de Claudia La Chispa, quien volverá a interpretar su canción "Hartita de llorar", después de haber conquistado tanto al público como al jurado en la primera semifinal del 'Benidorm Fest 2025'. Desde el comienzo, "Hartita de llorar" es uno de los temas favoritos por la audiencia a lo largo de la competición, destacando no solo por su poderosa letra, sino por la energía y la pasión que La Chispa pone.

Con una mezcla de dolor y esperanza, su actuación promete ser uno de los grandes momentos de la noche una vez más, marcando el desenlace de una edición del 'Benidorm Fest' que ha mantenido a los espectadores al borde de la pantalla. Será la último bala para que la cantante, con su voz desgarrada, logre seducir al jurado y al público, y se convierta en la representación española en Eurovisión 2025, en Basilea (Suiza).

De todo ello hemos hablado en exclusiva con la cantante andaluza. ¿Cómo vivió su actuación? ¿Cambiará algo de la puesta en escena? ¿Se ha puesto en contacto Rosalía con ella tras la primera semifinal? ¡Nos responde a todo en esta entrevista!

Claudia, La Chispa. Se encendió el estadio con tu actuación.

CLAUDIA - Se prendió fuerte.

¿Cómo lo viviste? Estabas enérgica.

CLAUDIA - Quizá lo viví muy bonito, lo viví muy intenso, lo viví muy dramático. Por algo me dicen La Chispa. Hoy que lo he visto tranquila, me vi un poco como eufórica y para una canción como esta es verdad que hubiera necesitado como más temple. Pero bueno, como hemos pasado a la final, todo se arreglará, cariño. La he visto por qué yo sentí cosas y yo quería verla en Youtube.

¿Y se ha correspondido con lo que pensaba?

CLAUDIA - Sí, sí. El momento de euforia era ese momento, pero después cuando me bajé dije: "Vale, he sentido esto, he sentido esto", luego lo vi y efectivamente estoy muy feliz de haber pasado a la final porque así siento que la última va a ser explosiva.

En la rueda de prensa posterior quisiste convencer a los escépticos de que el flamenco sí convence en Europa. Dijiste una frase muy bonita: "Han pasado 500 antes y han conquistado el mundo entero".

CLAUDIA - Pues la verdad es que yo pienso que el libro de los gustos está en blanco. Vamos a empezar por ahí. A todo el mundo hay cosas que le gustan y hay cosas que no. Yo personalmente siento que el flamenco es internacional desde Camarón hasta El Cigala... Y no sé, yo en mi opinión, siento que el flamenco es algo increíble y que llega… Si tú lo coges bien, llega donde tú quieras.

Viendo la puesta en escena, no sé si va a haber sorpresas nuevas tuyas en la final.

CLAUDIA - Pues no, mira, ayer hubieron varias cosas que a mí me flipan, porque yo ya era consciente de todo lo que llevábamos. Tengo un equipo increíble, mi Emma desde aquí te mando un abrazo enorme. Tengo un equipo increíble y hay que limar también cosas, pero es genial, porque podemos hacerlo otra vez el sábado, podemos ir con mucha más conciencia de lo que queremos mostrar de verdad y yo estoy muy feliz de haber pasado, la verdad. Muy, muy feliz.

¿Puede entonces haber posibilidad de que haya cambios?

CLAUDIA - Sí.

En el momento de las votaciones había esa incógnita de jurado o de público. ¿Qué sentiste?

CLAUDIA - Yo cuando decían "La Chispa", yo decía: "¡Bien! ¡La Chispa! ¡Bien!". Estaba eufórica. Después se vivió un poco triste por los compañeros que se quedaron como en el camino, pero por la parte que me toca...

Fuiste corista de Rosalía

CLAUDIA - Sí, yo era corista de Rosalía y me llevé tres años con ella en su gira y fue algo increíble.

¿Hay algo de ella que tú lleves en ti o no tenéis mucho trato?

CLAUDIA - Sí, sí, muchísimo trato. Me quedo con muchas cosas de ella, pero sobre todo lo buena persona que es y lo buena jefa que es.

Ser buena jefa eso es un piropo

CLAUDIA - Es increíble y como persona ya no te cuento

¿Ha caído algún mensajito de ella?

CLAUDIA - Sí, sí hemos estado hablando…

¿Te ha dado algún consejo?

CLAUDIA - Pues sí pero eso se queda para ella y para mí los consejos no se cuentan

Un deseo de cara al sábado, ¿qué pedirías?

CLAUDIA - Pues lo que voy a desear es que me salga de dentro con el alma y que traspase la pantalla, que la gente lo sienta y que lo vivan, que lo disfruten.

Me encantaría verte a ti y a Rosalía en el 'Benidorm Fest' juntas

CLAUDIA - Sí, sí, estaría guay si a ella le apetece.

Claudia, toda la suerte del mundo para la final con 'Hartita de llorar' y ojalá te podamos ver en Suiza este año

CLAUDIA - Muchas gracias.