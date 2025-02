Esther Palomera da el corte del día a Ana Rosa en 'El programa de AR' a cuenta de Ayuso: "Hay que tener..."

Esther Palomera le ha dejado las cosas claras a Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR' durante la emisión de este lunes, 17 de febrero. Uno de los temas que más ha encendido la mesa política del matinal ha sido la petición de Junts al Gobierno de que en Cataluña se tenga un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más alto porque "la vida es más cara" que en otras comunidades autónomas.

Jordi Turull argumentó que el SMI debe ser acorde "con el coste de vida": "Una persona con este sueldo en Cataluña puede comprar mucho menos que una persona con el mismo dinero en Extremadura", ejemplificó, considerando que un SMI uniforme "genera desigualdades" en el poder adquisitivo entre una región y otra.

Esto ha generado un avivado debate en 'El programa de Ana Rosa', con la presentadora siendo muy crítica ante esa demanda. Y Esther Palomera, voz díscola en esa mesa, ha tratado de poner un poco de razonamiento : "Esto no es de derechas ni de izquierdas. La posibilidad de implantar un salario mínimo interprofesional de carácter territorializado yo se lo he escuchado a dirigentes de la izquierda nada sospechosos y nada ultras y nada independentistas".

"Pero no estamos hablando de eso", le ha contrariado Ana Rosa. "Pero es que este debate no es exclusivo de Junts ni del independentismo", ha reiterado la colaboradora, impugnando que se tratara de hacer creer que es un planteamiento único de los partidos separatistas. Acto seguido, el programa de Mediaset ha conectado con Ángel Expósito, director de La Linterna de COPE, para sumar una voz más (crítica) a la tertulia.

Y tras su diatriba, Esther Palomera le ha lanzado una pregunta: "Ángel, ¿tú no te acuerdas de que en la última conferencia de presidentes Isabel Díaz Ayuso dijo que el SMI no podía ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario madrileño?".

"Lo que quiero decir es que este debate no es propio solo del independentismo. Es un debate que se ha librado en el ámbito de la derecha y en el ámbito de la izquierda, que tiene partidarios y tiene detractores. No es un debate, de verdad, que solo podamos achacar al independentismo. Ayuso fue la última que lo pidió, Ayuso", ha proseguido la periodista, calentando todavía más la mesa.

Y es que, en cuanto ha escuchado el nombre de la presidenta madrileña, Ana Rosa Quintana ha saltado como un resorte. "Ya ha salido el gordo, ya ha salido el gordo", ha exclamado la presentadora de Telecinco, evidenciando que no le había gustado que mezclara a Isabel Díaz Ayuso con este asunto. Pero lo cierto es que era más que pertinente porque, al igual que Junts, la política del PP también lo había sugerido en su momento.

Por su parte, Esther Palomera le ha parado los pies a Ana Rosa con un buen corte por tratar de dejar en el olvido, por alguna razón, ese pasado de Ayuso respecto a lo que proponía sobre el SMI: "No, no, es que hay que tener un poco de memoria, Ana. No es que salga el Gordo".

"Llevábamos 15 minutos sin mencionar el nombre de Ayuso, lo siguiente será decir que fue el novio de Ayuso el que lo propuso en un bareto...", le ha encarado Expósito con sorna. "Vamos a ver más serios, lo que digo es que es un debate que está en todos los partidos", ha rematado Esther Palomera, voz discordante este lunes en la mesa de 'El programa de AR'.