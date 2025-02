El problema por el que Beatriz Rico ha estado a punto de quedar apartada de 'Supervivientes 2025'

Fue Kiko Hernández quien avanzó en 'Ni que fuéramos' que una de las participantes de 'Supervivientes 2025' iba a ser la actriz Beatriz Rico. Tras su filtración, la también presentadora publicó algunos inquietantes mensajes en "X" en el que dejaba entrever que no era cierto lo publicado.

Pero finalmente, Telecinco confirmó a Beatriz Rico como la quinta concursante oficial de 'Supervivientes 2025' en 'De Viernes'. Así, aprovechando la visita de Jorge Javier Vázquez el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona avanzó el fichaje de la actriz de 'Un paso adelante' por el reality.

Así, Beatriz Rico se suma a la lista de concursantes confirmados por Telecinco en la que también figuran Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi y Almacor. Otros nombres como Samya de 'MasterChef' a quien avanzamos en El Televisero en exclusiva, Joshua Velázquez ('Maestros de la costura'), el actor Álex Adróver ('La Moderna') o los concursantes de 'La isla de las tentaciones', Montoya, Manuel y Anita Williams esperan también ser confirmados próximamente.

En su vídeo de presentación, Beatriz Rico se muestra con ganas de este nuevo reto en su trayectoria profesional tras haber participado en series como 'A las once en casa' o 'Un paso adelante'. "Soy Beatriz Rico, actriz y nueva concursante de ‘Supervivientes 2025. Casi nada. ¿Tú crees que yo voy a tener miedo de ir a ‘Supervivientes’? Sí, claro que tengo miedo. Pero puse en una balanza el miedo y la emoción de la gran aventura y, claro, pudo más la emoción. Así que nada, que me deseéis mucha suerte y que sea lo que Dios y Cayos Cochinos quieran. Mirad, todavía no me he ido y parece que ya estoy teniendo hambre. Voy a por un bocata de sardinas", asegura.

Beatriz Rico revela la razón por la que casi se queda fuera de 'Supervivientes'

Tras su confirmación oficial, la actriz y presentadora ha querido aclarar en su cuenta de "X" el motivo por el que puso diferentes tuits en los que parecía desmentir su fichaje por el reality. Y además ha aprovechado para contar que estuvo a punto de quedarse fuera del casting.

"Que me voy a Honduras! Mirad, cuando se publicó mi nombre escribí “esto es cierto?”: 1. No se puede decir nada hasta confirmación oficial. 2. Estaba pendiente del resultado del chequeo médico, de hecho dio unos valores confusos y tuve que repetir unas pruebas. Ahora, sí, ME VOY!", aclara Beatriz Rico.