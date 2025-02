Exclusiva: Una de las concursantes más polémicas de 'MasterChef' ficha por 'Supervivientes 2025'

Apenas faltan dos semanas para que comience la aventura de 'Supervivientes 2025'. La próxima edición del reality de aventura arrancará el próximo jueves 6 de marzo, mientras sigue el goteo de nombres que completarán su casting. Hasta el momento Telecinco ha confirmado la identidad de tres concursantes oficiales, y hoy en El Televisero avanzamos en exclusiva el nombre de otra de las famosas que se atreverán a saltar del helicóptero.

Según hemos conocido, el reality producido por Cuarzo Producciones ha cerrado el fichaje de una sonada concursante de la duodécima edición de 'MasterChef'. Se trata de Samya Aghbalou, la participante de origen marroquí que dio mucho que hablar en la última edición del talent show culinario.

Samya se incorpora así al casting de 'Supervivientes 2025' en el que ya figuran como concursantes oficiales Pelayo Díaz, cuyo fichaje se adelantó en 'De Viernes' y a Makoke, anunciada en el debate de 'GH DÚO'. Este martes, 'Tardear' desveló también el fichaje de su colaborador Álvaro Muñoz Escassi, que regresará al reality 16 años después de participar en la edición de 2009 y tener que abandonar tras sufrir un esguince.

Samya da el gran salto de 'MasterChef' a 'Supervivientes 2025'

Samya, exconcursante de la última edición de 'MasterChef'

Con su fichaje por 'Supervivientes 2025', Samya sigue los pasos de Miri Pérez-Cabrero tras su participación en la pasada edición del formato de supervivencia. 'MasterChef' se confirma como un gran trampolín para el universo de los realities. De hecho, la joyera será la cuarta concursante de 'MasterChef' en dar el salto al reality de aventuras de Telecinco, tras el de Miri en 2024, el fallecido José Luis Losa en 2017 y Carlos Alba en 2021.

Además, Samya cumple así su gran objetivo de convertirse en personaje, después de haber sido una de las concursantes más polémicas de la historia de 'MasterChef'. Pese a su escaso nivel culinario, la exconcursante se alzó como una de las finalistas de la pasada edición con anónimos, y fue expulsada de la gran final tras provocar un incendio que casi quema la cocina del restaurante ABaC de Jordi Cruz.

De origen marroquí, Samya llegó a España con cuatro años. Actualmente reside en Cantabria, pero cada fin de semana viaja a Madrid, donde vivió previamente. En su carta de presentación en el talent de cocina de TVE ya armó el revuelo en su primera toma de contacto con los jueces. "Yo soy Madrid Lover, pero hace poco me he mudado a Cantabria porque es más barato, más tranquilo, se puede ahorrar más y es mucho más postureable", les explicó la aspirante.

A la pregunta de si "¿Comes cerdo? ¿Eres musulmana?", su respuesta también fue controvertida. "A ver, yo soy musulmana pero de vez en cuando. Hago el ramadán de vez en cuando. Por ejemplo, yo cuando me voy de fiesta me apetece beber y luego lo de rezar, sabes a mí cinco veces al día todos los días del año pues me parece mucho. Entonces yo cuando me encuentro mal digo 'ay dios mío cúrame'", siguió argumentando Samya ante un atónito jurado de 'MasterChef'.

Samya se define como una profesional del diseño de joyería con colecciones propias. También es fan del autocuidado y le encantan los animales, especialmente los gatos, como se puede ver en sus redes sociales en Instagram o Tik Tok, donde cuenta con casi 26.000 seguidores y 12.000 seguidores respectivamente. Por si fuera poco, la explosiva nueva concursante de 'Supervivientes 2025' siempre piensa a lo grande y uno de sus sueños es tener su propia cadena de restaurantes.