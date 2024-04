La historia de esta concursante marroquí de ‘MasterChef’ lleva 1 millón de visualizaciones

Parece que ‘MasterChef 12′ nos va a dar grandes momentos de televisión. Por lo pronto, el estreno ya nos ha dejado algunos vídeos que se están viralizando en redes sociales. Y es que los perfiles variopintos de sus concursantes están dando mucho que hablar. Ya durante el estreno del lunes «X» se llenó de críticas hacia el tipo de casting que hace el talent de cocina producido por Shine Iberia señalando que se busca más a personajes que a personas que sepan de cocina.

Uno de los concursantes que sin duda está dando que hablar es David, el legionario terraplanista, cuya presentación acumula millones de visualizaciones en la cuenta de TikTok de TVE. Y es que lo que llega a decir David de por qué cree que la tierra no es redonda está generando polémica sobre todo al ser alguien que representa al ejército.

Otra de las concursantes de ‘MasterChef 12’ que sin duda nos va a dar grandes momentos es Samya. De hecho, en el estreno ya dio que hablar por su enfrentamiento con Celeste durante la prueba por equipos. Pero su presentación ante los jueces tampoco ha pasado desapercibida.

«¿Oye Samya de donde viene?», le preguntaba Jordi Cruz a la concursante al tener un nombre extraño. «Yo soy de Marruecos. Llevo desde los tres años en Madrid. Yo soy Madrid Lover, pero hace poco me he mudado a Cantabria porque es más barato, más tranquilo, se puede ahorrar más y es mucho más postureable», les contaba la concursante a los jueces del talent de cocina.

«¿Comes cerdo? ¿Eres musulmana?», trataba de averiguar Jordi Cruz. «A ver yo soy musulmana pero de vez en cuando», respondía ella provocando la risa de Samantha Vallejo-Nágera y de Jordi Cruz. «Por ejemplo yo cuando me voy de fiesta me apetece beber y luego lo de rezar, sabes a mí cinco veces al día todos los días del año pues me parece mucho. Entonces yo cuando me encuentro mal digo ‘ay dios mío cúrame'», seguía explicando Samya a los jueces de ‘MasterChef 12’.

Tras ello, era Pepe Rodríguez el que le preguntaba si hacía el ramadán. «Pues eso de vez en cuando», soltaba ella provocando de nuevo la risa de los jueces. «Intermitente, hace el ramadán intermitente», apostillaba Samantha Vallejo-Nágera.

Un vídeo que roza el millón de visualizaciones y acumula ya casi 47.000 likes y cerca de 2.400 comentarios en TikTok. Algo que demuestra que sin duda esta edición de ‘MasterChef’ puede ser bastante viral.

¿Quién es Samya, concursante de ‘MasterChef 12’?

De origen marroquí, Samya llegó a España con cuatro años. Y aunque actualmente reside en Cantabria, cada fin de semana viaja a Madrid, donde vivió previamente, para disfrutar de su ambiente, sus fiestas y sus restaurantes.

Profesional del diseño de joyería con colecciones propias, también es fan del autocuidado y le encantan los animales, especialmente los gatos. Siempre piensa a lo grande y sueña con tener su propia cadena de restaurantes. Confiesa que tiene 3 o 4 elaboraciones de cabecera que le salen “de diez” y llega a MasterChef para ampliar su catálogo.