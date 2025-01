Pablo López comunica la última hora sobre el estado de salud de Raphael en 'El Hormiguero'

Pablo López fue el encargado de cerrar la semana de entrevistas en 'El Hormiguero' con una sorpresa muy especial. El cantante regaló a Pablo Motos y sus espectadores el estreno de 'La función' en primicia, su nuevo sencillo que adelanta lo que será su nueva música este 2025. Sin embargo, el momento más emotivo de la noche llegó cuando el malagueño se pronunció sobre su buen amigo Raphael, actualizando su estado de salud tras el revés que sufrió estas Navidades mientras grababa 'La Revuelta'.

"Es la canción que nunca llegamos a sacar", comenzó explicando el intérprete sobre su nuevo tema, que sirve de homenaje a sus antiguos compañeros de Niño Raro, el grupo que formó nada más salir de la Academia de 'Operación Triunfo' en 2008. "No acabamos con una fiesta final, y cada uno emprendió su camino", continuó explicando el invitado de Pablo Motos sobre el fin del proyecto.

Pablo López se emociona al hablar de Raphael y su recuperación: "Lo veo ilusionado"

"Me apetecía ver las cosas desde los ojos de los tres en un local de ensayo en el que no teníamos ni para empezar", añadió Pablo López tras compartir con todos los seguidores de 'El Hormiguero' su nuevo tema en primicia. Pero no fue hasta más adelante cuando Pablo Motos le preguntó por el estado de Raphael, que sufrió un linfoma cerebral el pasado diciembre. "Hablo mucho con él, en este instante no tanto", comentó el malagueño.

“Lo veo en el presente y con una fuerza tremenda”, @PabloLopezMusic nos habla de su amigo @RAPHAELartista #PabloLópezEH pic.twitter.com/tZLRA7WeOb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 16, 2025

Pero el invitado de 'El Hormiguero' no dudó en dedicar unas palabras a su buen amigo que dejaron muy emocionados a los presentes. "Él es una victoria de persona, de ser humano, de todo. Está ilusionado, con muchas ganas", comenzó explicando el artista, revelando cómo se encuentra actualmente el de Jaén. "Es increíble su capacidad, es motivador, es absolutamente inspirador y un ejemplo en muchas cosas", subrayó López.

Emocionado, recordó todas las tardes que pasaron durante un año y medio componiendo Victoria, el disco del jiennense. "El presente con el que habla es abrumado. No he visto a nadie conjugar cualquier verbo en presente de la manera que la hace el señor Martos. Lo veo ilusionado, en el presente, con una fuerza tremenda", confesó Pablo López, lanzando un mensaje esperanzador a todos los seguidores del artista.

Sobre su nuevo disco, que verá la luz este año, asegura que Londres ha sido toda una fuente de inspiración, concretamente el estudio de Abbey Road donde ha estado trabajando en su música. Eso sí, confesó a Pablo Motos que es "carísimo". Y fue ese mismo estudio el que Raphael visitó en numerosas ocasiones durante el año y medio que trabajaron juntos.