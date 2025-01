Florentino Fernández destapa su momento más incómodo con Pablo Motos tras las cámaras

Florentino Fernández visitó 'Martínez y hermanos' este miércoles junto a Romina Belluscio y Anna Simón. El trío se reencontró con Dani Martínez en el espacio de Cuatro para celebrar el primer reencuentro televisivo de 'Tonterías las justas' 14 años después de su final. Y durante la entrevista, el humorista terminó sincerándose sobre una desafortunada anécdota que involucra de manera directa a Pablo Motos.

Flo echó la vista atrás a los años en los que, junto a Martínez y sus compañeras solían triunfar en la sobremesa de Cuatro, y terminó reflexionando sobre su trayectoria televisiva. "Mi vida se rodea de momentos 'tierra trágame' constantes. Tendría que recapitular los que no lo son", comentó entre risas el humorista.

Florentino Fernández confiesa la jugarreta que le hizo a Pablo Motos sin querer

"Mira Simón, que ella es muy recta y tiene la cabeza muy bien amueblada, ha puesto cara de 'bueno", señaló entonces Dani Martínez, animando a Florentino Fernández a compartir alguno de sus momentos más embarazoso en televisión. "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Puedo meter algo de ficción", advirtió entonces el antiguo presentador de 'Tonterías las justas'.

Entonces, Flo se remontó a la época en la que 'El Hormiguero' aún pertenecía al canal secundario de Mediaset, por lo que ambos programas se cruzaban constantemente por las instalaciones. Cabe recordar que 'Tonterías las justas' estaba además producido por 7yAcción, la empresa de Pablo Motos y Jorge Salvador. "Estaba yo haciendo una entrevista en mi despacho, explicando cómo era el programa, y en la mesa tenía un frutero", comenzó explicando el cómico.

"Entonces Dani entró al despacho y se pone a hacer el gilipo… Y yo: 'El programa está pensado para que las tardes sean entretenidas'. Y él haciendo cosas", continuó rememorando Florentino Fernández, que desvelaría entonces un incidente que afectó de lleno a Pablo Motos. "Cogí una manzana del frutero y hago así…", señaló mientras escenificaba como se la restregó por su entrepierna.

"¿Se está enterando ahora?"

Lo que ocurrió después, según explicó en 'Martínez y hermanos', es que Dani abandonó finalmente el despacho y cuando se disponía a dejar la manzana en el frutero, esta salió rodando hasta el pasillo, por el que pasó en ese momento el presentador de 'El Hormiguero', completamente ajeno a la situación.

"Salí a la redacción, miro a mi despacho, sale Pablo Motos con la manzana en la mano. Me dice: 'Pues contigo quería yo hablar'. Y se la come", recordó Florentino Fernández entre risas del público y sus compañeros por la embarazosa historia. "Ojo, que esta anécdota no la tenía que contar en 'El Hormiguero'...", lamentó el comunicador, con remordimiento por lo sucedido.

"¿Se está enterando ahora?", preguntó rápidamente Anna Simón, tratando de averiguar si esta situación se había mantenido en secreto durante tantos años. "Yo creo que sí", confesó entre carcajadas el humorista. Sin embargo, Dani Martínez dejó abierta la posibilidad de que el valenciano cogiese otra manzana distinta a esa, aunque Flo dejó claro que no había ninguna más, muy seguro de lo que ocurrió.