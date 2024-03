Tamara Falcó hace esta confesión personal en ‘Martínez y Hermanos’ que deja ojiplático

Este lunes 18 de marzo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘Martínez y Hermanos’ con Tamara Falcó, Jorge Garbajosa y Naiara como invitados. Y, una vez más, la hija de Isabel Preysler nos dejó auténticos momentazos gracias a su sinceridad y naturalidad.

Los tres se sometieron a las divertidas preguntas y juegos de Dani Martínez, el presentador del espacio. Durante la primera de esas pruebas, donde tenían que revelar si habían vivido alguna situación u otra, o responder a preguntas comprometidas, ha sido cuando la marquesa de Griñón ha desvelado cuál es su obsesión.

Tamara Falcó reconoció que ella es muy de tener obsesiones. Y que, a lo largo de su vida, se ha obsesionado con muchas cosas. Por ejemplo, cuando era pequeña, se obsesionó con que no podía pisar rayas. Pero, ¿y la última? Ella misma dio la respuesta: «Todo el rato tengo que cambiar cosas». Sin ir más lejos, ha puesto como ejemplo algo que le ocurrió hace poco, cuando se mudó con su marido, Íñigo Onieva, a un ático. Según ha confesado Tamara, «al principio, me encantaba todo y ahora pienso, ‘¿Qué pasa si cambio ese candelabro?'», ha contado entre risas.

¿Qué piensa Íñigo Onieva de las manías de Tamara Falcó?

Por lo tanto, la marquesa de Griñón estaría obsesionada con cambiar texturas, colores y objetos de su nueva vivienda. Dani Martínez no ha dudado en preguntarle qué piensa su marido de toda esa modificación. A lo que ella ha contestado que «fenomenal. Me dice ‘te ha quedado mucho mejor esta vez'».

Tamara Falcó se ha sentido muy cómoda junto a Dani Martínez, motivo por el cual se ha sincerado sobre diversos aspectos de su vida, como sobre su famosa despedida de soltera. Así lo recordó ella: «Fue en Portugal. Yo tenía que tener una despedida de soltera por todo lo alto y fui en silla de ruedas. Me caí el día de antes. Llevaba las gafas puestas y los zapatos grandes y me caí por las escaleras. Aunque era sorpresa, sabía que mis amigas me estaban preparando algo. Me dijo la fisio, un poco de hielo en el pie y un poco de hielo en la copa».

El gran secreto de su boda con Íñigo Onieva que dejó en shock a Dani Martínez

Por otro lado, la hija de Isabel Preysler también desveló el secreto mejor guardado de su boda con Íñigo Onieva que dejó en shock a todos los presentes en el plató. Era el presentador el que abría el melón con la siguiente pregunta: «Ya ha pasado más de medio año de tu boda, ¿ya has abierto todos los regalos?».

Haciendo una mueca de las suyas, Tamara Falcó reconocía que más de la mitad de los invitados no les entregó ningún regalo: «Hubo un 60% de los invitados que no nos regaló». Mientras que hubo otros que se extraviaron y que aún no sabe qué es lo que pasó: «Del 40% restante, muchos mandaron regalos, y como eran días de mucho ajetreo en casa, había mucho jaleo, y hay algunos que no encuentro. Por ejemplo, un cuadro grande, no entiendo».

Dani Martínez no daba crédito a lo que estaba escuchando. «¿Pero el 60% de los invitados por qué no regaló», quiso saber el presentador, entre risas, algo a lo que la hermana de Enrique Iglesias no supo qué contestar.