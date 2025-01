Horóscopo de hoy, jueves 9 de enero de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Arrancamos el segundo miércoles del mes de enero de 2025. Y te adelantamos cuál va a ser el porvenir de cada signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy 9 de enero. Entérate aquí de cómo le va a ir a tu signo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Según las previsiones de Esperanza Gracia, los signos de Piscis, Sagitario y Aries van a ser los más afortunados. Ayer 8 Mercurio ingresaba en Capricornio, y los signos de tierra -Tauro, Virgo, Capricornio- tienen un momento fabuloso para exámenes y entrevistas de trabajo. La semana arrancaba el día 6 con el Cuarto Creciente en Aries, que nos ha llenado de energía para afrontar cualquier reto y no rendirnos.

Descubre ya lo que van a deparar los astros a todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 9 de enero de 2025:

Horóscopo diario jueves Acuario

El agobio del entorno, junto a las responsabilidades contraídas y el deseo de querer hacerlo todo ya, podrá agotarte. Será el momento de buscar tiempo para ti, de rodearte de personas positivas que te quieran y de olvidarte de las tensiones.

Horóscopo diario jueves Escorpio

Estás recibiendo una energía cósmica muy propicia para todo lo relacionado con tu trabajo y tu dinero, y pueden surgir cambios profesionales que conlleven una mejora económica.

Horóscopo diario jueves Aries

Permanece muy atento porque puede surgir esa oportunidad que llevas esperando desde hace tiempo. Mantén la serenidad y ve directo al objetivo que te has fijado, aunque tengas que sortear críticas y envidias.

Horóscopo diario jueves Géminis

Ten mucha cautela porque puedes ser víctima de alguna traición y sólo tu intuición te podrá ayudar para que te afecte lo menos posible. En el ámbito sentimental, tendrás muchos altibajos, y vivirás momentos felices seguidos de otros de mucha ansiedad.

Horóscopo diario jueves Tauro

Con los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Mercurio, atraviesas un momento favorable para realizar con éxito viajes, exámenes o entrevistas de trabajo. Permanece atento para aprovechar las oportunidades que van a venir y apuesta fuerte.

Horóscopo diario jueves Virgo

Éste es para ti un día presidido por los sentimientos y una una fuerte carga emocional. Y, aunque, en ocasiones, te invada cierta sensación de desasosiego, en los momentos difíciles vas a mostrar una capacidad de resistencia increíble.

Horóscopo diario jueves Cáncer

Sabrás disfrutar de las cosas más sencillas y nada te hará desistir de tus deseos. No reprimas tus emociones y déjate llevar por lo que sientes. En el ámbito laboral, podrán surgir problemas con los que no contabas, pero tu rápida intervención pondrá orden en el caos.

Horóscopo diario jueves Piscis

El planeta Saturno en tu signo te limita, pero, al mismo tiempo, te da una voluntad firme y persistente para que, pase lo que pase, nunca te rindas. Tienes los astros a tu favor para que tus sueños se hagan realidad.

Horóscopo diario jueves Libra

Tus esfuerzos del pasado empezarán a dar sus frutos, algo que te mereces por no haber desfallecido a pesar de todas las adversidades. Tu serenidad, eficacia y equilibrio contribuirán a que las personas que tengas cerca se rindan ante ti.

Horóscopo diario jueves Leo

Tú, que no quieres frenar el vuelo de tus ganas de luchar por tus sueños, que no sabes esperar a que el destino elija por ti, no debes pasar por alto esas corazonadas que tienes, porque pueden ser las mejores consejeras si tienes que tomar alguna decisión.

Horóscopo diario jueves Sagitario

La suerte no te dará la espalda y puedes conseguir algo por lo que luchabas con ahínco. En el amor, tendrás que dialogar con calma para aclarar un malentendido. Atento a tu economía porque puede que tengas que hacer frente a pagos con los que no contabas.

Horóscopo diario jueves Capricornio

Puede que se desencadenen cambios que te desconcierten, y es que el destino juega contigo cambiando todos tus planes. No pienses que no eres capaz de conseguir lo que te has propuesto, y abandona esa resistencia que a veces pones a los cambios.