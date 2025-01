Avance 'La Promesa', capítulo viernes 3 de enero: La imposición de Cruz a Jana que desluce su boda

Manuel está decidido a casarse en unos días, quiere precipitar la boda y nada de lo que le digan sus padres podrá echarlo atrás. El anuncio causa un terremoto en La Promesa, más aún cuando ponen una fecha límite de tres días para que nada ni nadie les impida el enlace.

La marquesa, reventada, se pone manos a la obra para evitarla con el apoyo de Leocadia. Samuel no pone problemas para oficiar la ceremonia y Jana, tras anunciar oficialmente al servicio su inminente boda, los invita a todos a asistir. Además, Leocadia aprovecha su estancia para indagar, no solo sobre el pasado de Jana, sino también para acercarse a Curro.

Por su parte, Curro contacta por teléfono con Martina, que ha conseguido esquivar a José Juan y, pese a la mala calidad de la comunicación, Curro le pide que vuelva puntualmente para la boda de Manuel y Jana.

La carta de la mujer de Ricardo ha conseguido desestabilizar al mayordomo tras leerla por primera vez, y tiene dificultades para afrontar la preparación de la boda y le enfrenta a Petra. La presión del marqués sobre Catalina tiene efecto y esta escribe una carta pidiendo ayuda y refugio, aparentemente a Pelayo. Pero ¿y si es a Adriano?

Avance de 'La Promesa', capítulo del viernes 3 de enero

Cruz no hace más que protestar por la boda que se le viene encima. Lo que Jana no se espera es una última imposición de la marquesa que no le gustará nada: veto al servicio en la celebración.

De buen gusto tampoco es la huida constante de Samuel siempre que se cruza con María Fernández. Sin embargo, los dos tienen una charla en la que toman una decisión definitiva.

Por su parte, Pía sigue leyendo para Ricardo Pellicer la carta de su exmujer en la que dio los motivos de su marcha. La doncella hará lo imposible por animarlo tras este mal trago.

Las cocineras están muy ilusionadas con acudir a la boda, a pesar de que el tiempo de preparación que les han dado es insuficiente. Sin embargo, su gozo se truncará pronto cuando conozcan la exigencia de la marquesa. Catalina tiene los ánimos por los suelos y empieza a darse cuenta de que su futuro más inmediato puede estar lejos de La Promesa.