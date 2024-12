Zahara se pronuncia en estos duros términos sobre Iker Jiménez y es incontestable lo que suelta

Iker Jiménez se ha visto envuelto en diferentes polémicas durante los últimos meses en 'Horizonte'. Y más allá de las críticas de sus compañeros de profesión, sus errores han hecho mella en parte de sus fieles seguidores. Sin ir más lejos, la cantante Zahara reconocía en una reciente entrevista para la cadena SER que durante mucho tiempo, fue fan del comunicador. Pero aseguró que "desde hace unos años" su formato ha cambiado y ha supuesto "un bajón".

La intérprete de 'Lento ternura' se sentó con Raúl Pérez esta semana en 'A las bravas' de Cadena SER para presentar su nuevo single y su próximo trabajo discográfico. Pero en cierto punto de la entrevista, cuando reflexionaban sobre las fiestas rave, el presentador lanzó la pregunta de si acudiría o no a este tipo de fiestas acompañada de Iker Jiménez.

Zahara sobre su decepción con Iker Jiménez: "Ha sido un bajón"

Fue entonces cuando Zahara confesó "la pena" que siente por todo lo que está ocurriendo con la reputación del periodista. La artista aseguró que, desde la pandemia, el comunicador dejó a un lado su labor en 'Cuarto Milenio' para centrarse en otro espacio que "da pie a todo tipo de bulos y noticias falsas". Y cuando se refirió en estos términos a 'Horizonte', no evitó cargar contra él por las mentiras de la DANA.

"Hasta hace unos años me gustaba mucho porque, en eso del misterio, ponía la atención en las personas diferentes, en la búsqueda del respeto a todo el mundo, en escuchar a los no normativos… pero no ha sido así", explicó la cantante, reconociendo que jamás esperó que Iker Jiménez dejase a un lado su nave del misterio para entrar de lleno esta nueva etapa llena de críticas.

"Ha sido un bajón porque yo era muy fan. De hecho, en mi libro sale Iker", lamentó la intérprete, que no perdió la esperanza con el periodista al invitarlo a una futura rave. "Iker, aunque tú y yo ya no tengamos nada que ver, porque nuestros caminos se han alejado mucho, te invito a una rave. Igual si vas a la rave te curas", sugirió para finalizar la artista.

Aunque en cierto punto de la entrevista, desveló que prefiere ir por su cuenta a este tipo de fiestas de baile y música a todo volumen. "Yo soy de ir sola. A mí lo que me gusta es que no me den por saco", aseguró Zahara, que pidió entonces al director de 'A las bravas' que fuese él quién se atreva a ir a una verdadera rave de su mano.