Sofía Suescun hace este anuncio sobre su maternidad y esclarece si está embarazada de Kiko Jiménez

Este viernes, 27 de diciembre, Sofía Suescun ha regresado a '¡De Viernes!' para explicar cómo se encuentra, cuatro meses después de romper la relación con su madre, Maite Galdeano. Y también para aclarar una serie de rumores que, en los últimos meses, han surgido sobre ella.

Entre otras cosas se ha dicho que estaba embarazada o que se había casado en secreto con su chico, Kiko Jiménez. Por tal motivo, el colaborador de 'Fiesta' ha acompañado a su novia en el plató de '¡De viernes!'. Juntos han vuelto a demostrar que su amor se ha visto reforzado tras la ruptura entre Sofía Suescun y Maite Galdeano, y que están más unidos y enamorados que nunca.

La influencer dejó claro en el programa nocturno de Telecinco que no pretende volver a reabrir "ninguna guerra", y que tan solo quería explicar que se encuentra "feliz". Tras una primera entrevista en solitario, Kiko entró en el plató para dar su versión de los hechos y, una vez más, mostrar su apoyo a su pareja.

"Creo que han sido los mejores meses de mi vida junto a ella. La he visto bien, feliz. La he visto disfrutar, he visto la mejor versión de ella. Por fin vivimos juntos y dormimos en la misma cama", ha reconocido, muy feliz, el de Linares. Cabe recordar que con Maite Galdeano en casa, la pareja no podía hacer alarde de su amor, y Kiko ni siquiera podía dormir en la vivienda.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en '¡De viernes'.

Sofía Suescun aclara si está embarazada de Kiko Jiménez

En un momento dado, los presentadores de '¡De viernes!', Santi Acosta y Bea Archidona les formularon una de las preguntas que más se ha repetido en las últimas semanas: ¿Está embarazada Sofía Suescun? Fue Kiko Jiménez el que tomó la palabra: "Puede ser que se esté poniendo más en forma y a lo mejor sea eso lo que la gente está notando. Pero vamos, que no está embarazada".

"No entiendo muy bien esas ganas de embarazarte, de casarte", aseguró la joven, quien añadió que "nos llama la atención esas ganas de la gente de visualizarme embarazada sin estarlo. Pero a ver, es una tras otra". Eso sí, la pareja no cierra las puertas al ser papás en un futuro, ni tampoco a casarse, pero a largo plazo.

Ahora lo que quieren es recuperar el tiempo perdido. "Necesitamos un tiempo de vivir. Ser libres, disfrutar. Queremos vivir la vida; tenemos que aprovechar el momento, como si fuese el noviazgo", sentenció Kiko Jiménez.