Sofía Suescun y Kiko Jiménez anuncian en 'De Viernes' su nuevo e insospechado proyecto profesional

Sofía Suescun ha sido una de las protagonistas televisivas del 2024. Por tal motivo, ha sido una de las invitadas del último '¡De viernes!' del año. La influencer ha regresado al programa nocturno de Telecinco para explicar cómo está la relación con su madre, Maite Galdeano, tras cuatro meses de distanciamiento.

Precisamente '¡De viernes!' fue el programa que Sofía Suescun eligió para contar el motivo por el que decidió echar a su madre de casa y poner fin a su relación. Ahora, meses después de aquello, la joven ha vuelto al espacio conducido por Santi Acosta y Bea Archidona para contar cómo han cambiado las cosas desde entonces.

Según ha contado, ahora tiene la posibilidad de tener acercamientos con su chico, Kiko Jiménez, a quien Maite no aprobaba. "Era un machaque que mostraba hacia Kiko", lamenta la influencer. Sin embargo, pese a todo el tiempo transcurrido, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' reconoce no entender todavía a su madre: "Su cerebro no rige como el de una persona normal".

Pese a esto, tampoco le guarda rencor, motivo por el cual ha decidido retirar la denuncia que había interpuesto contra ella: "Me supuso un estrés emocional muy grande, lo pasé muy mal". En todo este tiempo, Kiko Jiménez ha estado a su lado, y esto es algo que ha reforzado su relación. Él ha acompañado a su novia durante su entrevista en '¡De viernes!', y juntos han presumido de amor. Además, han querido aprovechar la ocasión para desmentir algunos de los rumores que han surgido en las últimas semanas, como su supuesta boda o el supuesto embarazo.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez anuncian su propio documental

También ha habido tiempo para hablar de sus próximos proyectos profesionales. Así, Sofía Suescun ha dado una alegría inmensa a todos sus seguidores al desvelar que tendrá su propio documental. De esta forma seguirán los pasos de otras influencers, como Dulceida, Georgina o Marta Díaz. "Queremos trabajar y tenemos ofertas", han comentado en el programa de Telecinco.

"Queremos compartir nuestro día a día con todo el público que nos sigue", han asegurado. Aunque este no es el único proyecto que tienen entre manos. Así lo ha desvelado Kiko Jiménez: "2025 va a ser nuestro año. Tenemos muchos proyectos. Sofía va a hacer una campaña con una marca internacional. Si vas de vacaciones a Honolulú, verás a Sofía en una para de autobús". Está claro que, a nivel profesional, las cosas no les pueden ir mejor.