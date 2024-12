Sofía Suescun se ensaña como nunca contra Maite Galdeano y pide este veto en 'De Viernes'

'¡De viernes!' fue el programa elegido por Sofía Suescun para romper su silencio sobre los motivos de la ruptura con su madre, Maite Galdeano. Ahora, cuatro meses después de aquello y apunto de finalizar el 2024, la influencer ha regresado al espacio de Telecinco para hacer balance del que, según ella, ha sido el peor año de su vida.

Aunque este distanciamiento con su madre ha tenido su lado positivo: ella y su chico, Kiko Jiménez han demostrado ser un gran equipo. Así lo han reconocido ellos mismos en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona: "Estamos felices, en nuestro mejor momento". Y es que cabe recordar que Maite Galdeano no tragaba a su yerno, y este fue, entre otras cosas, uno de los motivos por los que Sofía decidió poner fin a la relación con su progenitora.

La Navidad es la época familiar por excelencia. Por lo que estas fiestas están siendo especialmente difíciles para Sofía Suescun. "Estos días no es que piense en mi madre, si no que pienso en lo que podría y debería haber tenido, en esas familias que se apoyan y se cuentan sus logros, ojalá yo tuviera una madre de esas que se alegran de tus logros y que no te juzgan, peron yo eso nunca lo he tenido", lamenta.

"En estos cuatro meses sin contacto con mi madre he tenido momentos muy felices, pero también de bajón, de preguntarme a mí misma por qué. Ha habido días en los que no tenía ganas de salir de casa, pero gracias a mi familia perruna y a Kiko he salido adelante", ha confesado la joven. Sin embargo, Sofía Suescun cree que tomó la decisión correcta a la hora de echar a su madre de la casa que compartían: "Yo estaba viviendo una pesadilla y solo quedaba pensar en mí. O acababa con ello, o acababa conmigo".

Tras 4 meses sin la compañía de su madre, Sofía Suescun confiesa cómo ha llevado su ausencia.



🪩 #DeViernes

🔮https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/NbeGb6EZ5N — De viernes (@deviernestv) December 27, 2024

Sofía Suescun pide vetar a Maite Galdeano y no darle voz: "Su cerebro no rige"

De hecho, reconoce sentirse mucho mejor ahora que ya no convive con ella: "Ha habido un cambio respecto a sentirme liberada". No echa de menos "ese machaque que mostraba hacia Kiko y hacia mí", ni tampoco "cómo me infravalora, una de las cosas que más me duelen". La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' define como "decepcionante" el comportamiento de su madre, que no ha cambiado en todos estos meses, como así ha puesto de manifiesto a través de sus redes sociales.

Precisamente, sobre estos ataques de Maite Galdeano a su hija y a su yerno en redes también se ha pronunciado Sofía Suescun en '¡De viernes!'. "No deberían darle voz porque está mal. Su cerebro no rige como el de una persona normal", ha reconocido. Respecto a las entrevistas de su madre en el programa nocturno de Telecinco, la joven ha explicado que "decidí apagar la televisión. Preferí no verlo porque no era nada que me fuese a sumar y lo tenía claro. Su cerebro no se rige desde una normalidad".

Los colaboradores han vuelto a mostrar su empatía con la influencer. "Vengativa no eres, le has retirado la denuncia", ha recordado Ángela Portero. A lo que la invitada ha reconocido que "lo pasé muy mal. Me supuso un estrés emocional muy grande". Por último, ha lamentado no haber tenido ninguna comunicación con su madre durante las fiestas: "Tenemos la vía de contacto cortada. Yo creo que se acuerda de mí y me quiere". Sin embargo, admite sentir todavía cierto temor a volver a verse cara a cara con ella, o incluso a que asalte su vivienda si la abandona por un viaje.