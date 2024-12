Terelu Campos brota en 'De Viernes' ante lo que saca a la palestra José Antonio León: "No sigas por ahí"

Terelu Campos ha montado en cólera en 'De Viernes' por unas palabras de José Antonio León que le han sacado completamente de sus casillas. Ha ocurrido durante la entrevista de José María Almoguera al ser preguntando sobre con quién tendría más afinidad en 'GH DÚO'.

"Hay una archienemiga de las Campos", ha señalado el colaborador en referencia a Jeimy Báez. "¿Archienemiga mía?", ha reaccionado sorprendida Terelu. "De Alejandra", ha apostillado León. "Qué tiene que ver esa chica con mi hija. Cero patatero limonero. ¿Te queda claro?", le ha encarado la tertuliana.

"A tu hija le molesta que hable de Carlo Costanzia", ha insistido José Antonio León. "No, no, José Antonio, no sigamos por ahí. Mi hija no tiene nada que ver con esa persona y no ha tenido nada que ver nunca ni se ha pronunciado jamás en la vida sobre esta persona", le ha parado los pies con vehemencia.

"¿Estoy yo loco o está tu hija con Carlo Costanzia, que es ex de Jeimy y le molesta que hable de tu hija y de Carlo?", le ha confrontado el periodista. "Te vuelvo a repetir que mi hija no tiene nada que ver con esta persona. Que no forma parte de su vida y que jamás en la vida ni la ha nombrado ni la ha cuestionado ni ha dicho nada de esta persona. ¿Queda claro?, ha vuelto a clamar Terelu Campos.

"¿A ti no te va a molestar que Jeimy diga en la casa que estuvo con Carlo cuando estaba con tu hija? ¿Eso no te va a molestar, no?", le ha preguntado José Antonio León con retintín. "Sigamos por ahí José Antonio. Venga, sigue por ahí, vamos a seguir por ahí, sigamos", ha explotado indignada Terelu mientras miraba con rabia a la dirección de 'De Viernes'.

"Es obvio. Si es una chica que rellena contenido hablando de vosotros y de Carlo Costanzia. Si es lo más normal", ha apuntado el colaborador. "¿Pero qué va a hablar de mí una persona que no me ha visto en su puñetera vida, hijo mío?", le ha preguntado Terelu Campos cada vez más alterada.

"Que no te metas a ti en la historia, estoy hablando de que el contenido que ella va a generar va a ser en contra de tu familia. Eso es más que evidente. Si no, ¿de qué va a hablar ella allí?", ha reiterado José Antonio León.

"En contra de mi familia de qué. Yo no me llamo Costanzia eh, yo me llamo Borrego Campos", ha rematado Terelu. Sin embargo, ya con la discusión zanjada, José Antonio ha vuelto a provocarle cuando Ángela Portero ha mencionado a Jeimy: "Ten cuidado, no digas Jeimy que la liamos", ha ironizado. "No te pases eh Jose, no te pases", le ha advertido la mayor de las Campos muy seriamente.