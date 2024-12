Rodri Fuertes decide hablar y desvela el verdadero motivo de su ruptura con Adara Molinero

Rodri Fuertes ha sido el protagonista de la nueva entrega de 'Me quedo conmigo', el formato de Mtmad en el que famosos de todos los ámbitos se abren con la psicóloga Andrea de Vicente. En esta ocasión, el exconcursante de 'Gran Hermano 17' no ha podido evitar romper a llorar al recordar su relación con Adara Molinero, con la que estuvo dos años.

Si bien su relación estuvo llena de idas y venidas que, finalmente, acabaron en ruptura. Ahora, Rodri Fuertes ha decidido dar un paso al frente y aclarar el motivo por el que acabó su historia de amor. Con sus palabras el empresario pone de manifiesto el cariño que sigue teniendo hacia la influencer. También ha tratado con la psicóloga la complicada relación con sus padres e incluso ha protagonizado un reencuentro con Bea Retamal, otra de sus exnovias.

Pero, sin lugar a dudas, el momento más emotivo ha sido cuando el exgran hermano ha recordado su ruptura con Adara Molinero. Al desvelar los motivos de la misma, no ha podido contener las lágrimas. "A veces eres injusto con la persona que tienes al lado porque lo estás pasando tan mal que no te das cuenta. Entonces, yo entiendo que ella sufrió mucho", ha empezado diciendo el joven, empatizando también con la que fue su pareja.

Rodri Fuertes rompe a llorar al recordar su ruptura con Adara

"¿Qué errores tuvisteis cada uno de vosotros en la relación?", le ha pregunta la psicóloga de 'Me quedo conmigo'. Ha sido entonces cuando Rodri Fuertes se ha abierto en canal: "Nos quisimos mucho pero sufrimos mucho los dos. Fue una relación muy intensa porque ella es muy intensa también. Lo sumabas todo, era imposible que fuera una relación normal porque había muchas cosas que no eran normales". Tras escuchar su testimonio, Andrea Vicente ha llegado a una conclusión: "Creo que has tenido dos relaciones disfuncionales".

El programa ha contado también con la intervención de Marta Castro, su actual pareja, quien ha explicado cómo fueron sus inicios: "Llevamos poco tiempo y ha ido todo muy rápido. Y salíamos por ahí de fiesta y acabábamos discutiendo siempre. Hubo una vez que no sé qué pasó que dije: 'es que me da igual que me preguntes porque no te voy a contestar'". Con la voz quebrada por la emoción, la influencer ha dirigido unas palabras a su chico: "Te tengo que dar las gracias por todo, por el día a día, por tratarnos así de bien". Por su parte, Rodri Fuertes ha concluido dejando claro cómo está en estos momentos: "Ahora estoy tranquilo, estoy feliz".