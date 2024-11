Leire Martínez deja este claro mensaje sobre Amaia Montero y La oreja de Van Gogh

El rumbo que La oreja de Van Gogh seguirá tras prescindir de Leire Martínez tras 17 años juntos sigue siendo un misterio. Lo que se va esclareciendo cada vez más es la naturaleza de esta inesperada ruptura, pues la ex vocalista se ha pronunciado finalmente sobre cuáles fueron los verdaderos motivos. Y al sincerarse sobre la mediática separación de sus compañeros de banda, no ha podido evitar aclarar qué peso ha tenido Amaia Montero en la determinación.

Desde el pasado 14 de octubre, la incertidumbre ha azotado por completo a los fieles seguidores de la banda española. ¿Regresará Amaia Montero al grupo? ¿Ha sido la vasca el motivo por el cual han prescindido de Leire? son preguntas que han inundado las redes así como teorías en el último mes. Y si bien la vocalista original ya aclaró ante los medios que era completamente ajena a las decisiones del grupo, la protagonista también ha querido compartir su verdad.

Leire Martínez señala si Amaia Montero es la culpable de su salida de La oreja de Van Gogh

A través del cuarto y úlyimo capítulo de 'Me quedo conmigo', el espacio de Mtmad, Leire Martínez ha profundizado sobre cómo ha sido su salida del grupo así como su verdadera relación con su antecesora. Acompañada de la psicóloga Andrea Vicente, la cantante repasa en el programa de Mediaset vivencias desde su infancia hasta el punto actual de su vida, que está marcado por su ruptura con La oreja de Van Gogh.

Leire Martínez en 'Me quedo conmigo'

"Hay gente que ha manifestado su apoyo a Amaia y lo entiendo. A mí tampoco me gustan todos los artistas, entiendo que como consumidores de música conectes más con una persona que con otra. Lo que no comprendo son las faltas de respeto", comenzó asegurando la ex vocalista al confesar cómo afronta su futuro en el mundo de la música tras finalizar esta longeva etapa. Y pese a los rumores y comparaciones, Leire insistió en que Amaia Montero no ha tenido nada que ver con su salida del grupo.

"Este grupo éramos 5 personas, y digo 5. Amaia no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para dentro de este grupo, que la dejen tranquila", sentenció Leire Martínez, haciendo un llamamiento para proteger a la intérprete de la lluvia de críticas. "Amaia ha sido y será por siempre jamás historia de este grupo, eso no se lo va a quitar nadie", añadió a su vez, desvelando de una vez lo que precipitó su fin en la banda.

"Cuando no llegas a un entendimiento es triste"

Así, la de San Sebastián terminó poniendo el foco en el resto de miembros, Haritz Garde, Álvaro Fuertes, Xabier San Martín y Pablo Benegas. "Los que se subían conmigo al escenario eran cuatro, nadie más. He vivido una experiencia increíble, única y he tenido que aprender muchas cosas en este proceso", sentenció la artista. Así, Leire tampoco dudó en pronunciarse sobre lo que realmente sucedió y lo que se publicó en el comunicado.

"En ese proceso de aprendizaje, y teniendo en cuenta que no he sabido defenderme, mi gestión seguro que no ha sido la mejor", comenzó lamentando Leire Martínez antes de desvelar su decepción por lo que sus ex compañeros publicaron sobre su salida. "En el comunicado se dice que ha habido conversaciones, las ha habido. Cuando no llegas a entendimiento es triste. Si yo no firmo un comunicado es que no estoy de acuerdo con él, no con todo lo que se dice, pero no me vi cómoda y manifesté que no lo iba a firmar", confesó la vasca.

"Me debo respeto absoluto"

En 'Me quedo conmigo', la cantante también cerró la puerta a cualquier posibilidad de regresar a la banda. "Los motivos son los que sabemos nosotros y no le importan a nadie. Como mucho les puede importar a los fans, pero más allá de ellos ¿a quién? De lo que yo diga van a mentir y a inventar, no me interesa eso", terminó señalando la intérprete sin querer entrar en detalles.

"Yo no quiero desmerecer, pero no lo digo por mis compañeros, no me quiero desmerecer a mí. Me debo respeto absoluto. Necesito un tiempo para mí, pero no quiero ponerle nombre a la emoción. Me siento agradecida, muy protegida por los míos, a eso me agarro", terminó señalando Leire Martínez, condenando las guerras mediáticas que se han formado tras la noticia.