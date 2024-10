Rosario Flores se pronuncia así sobre Amaia Montero tras toda la polémica y toma partido

Rosario Flores ha acudido este fin de semana al Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para recibir un premio a toda su trayectoria. Allí atendió amablemente a los reporteros que cubrían el acto, y, entre otras cuestiones, fue preguntada por Amaia Montero y su posible regreso a La Oreja de Van Gogh tras la polémica salida de Leire Martínez.

Sin querer mojarse sobre este asunto, Rosario Flores sí que mostró todo su apoyo a la cantante después de los malos momentos que ha pasado por sus problemas de salud. "Yo creo que el compañerismo siempre está muy bien, ¿no? Y una compañera como Amaia, siempre hay que echarle una manita, por supuesto, a Amaia y a todas las personas que tengan problemas", ha asegurado la hermana de Lolita.

Rosario Flores: "Todos estamos con Amaia"

Además, también ha destacado la generosidad de Karol G, 'culpable' del resurgir de Amaia Montero después de que la invitara a cantar con ella su mítico tema 'Rosas' durante su concierto en el Santiago Bernabéu el pasado verano. "Karol G me ha parecido muy generosa. No sé si se conocían o no, pero vamos, su gesto me ha parecido maravilloso. Todos estamos con Amaia, por supuesto que sí", dejaba claro la artista, saliendo así en defensa de su compañera tras los difíciles momentos que ha pasado y que, afortunadamente, ya ha superado.

Rosario Flores también habló ante las cámaras de Europa Press de su amigo Alejandro Sanz, que estrena nueva música. A raíz de esto, la cantante ha adelantado que "con Alejandro tengo una sorpresa que daros, así que no puedo decir mucho más. Pero hay cosas muy bonitas que he hecho con él, que ya era hora, porque Alejandro y yo nos queremos mucho y nunca habíamos cantado juntos, así que se vienen cosas muy bonitas y le deseo lo mejor", ha sentenciado la hija de La Faraona.