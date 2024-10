Leire Martínez opina alto y claro de Amaia Montero tras su expulsión de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez se ha convertido, sin buscarlo, en una de las protagonistas indiscutibles de la semana. Hace unos días, La Oreja de Van Gogh anunciaba, a través de un comunicado en sus redes sociales, que la cantante abandonaba el grupo tras 17 años como vocalista.

Inmediatamente los rumores sobre una posible vuelta de Amaia Montero empezaron a sonar con fuerza. Hasta tal punto que ella misma tuvo que salir a desmentirlo: "Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura", se lamentaba la artista en 'TardeAR', dejando claro que no entra en sus planes regresar a la banda.

Tras unos días bastante caóticos, Leire Martínez reaparecía públicamente este viernes, 18 de octubre. Lo hacía en Pamplona para presentar un desfile de moda nupcial. Aunque, según Europa Press, la cantante no quiso posar ante los medios ni hacer ningún tipo de declaraciones, finalmente las acabó haciendo a la salida del evento.

Sobre su polémica marcha de La Oreja de Van Gogh, su ya ex vocalista dejó claro que "no tengo nada que decir". "No sé si hablaré, si me conocéis lo mínimo, sabéis que tiendo a ser sincera conmigo misma y no es el momento", añadía. Además, insistía en que "tampoco voy a desmerecer los 17 años que he pasado con mis compañeros".

Leire Martínez da su opinión sobre Amaia Montero

Pese a que ya no será vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez tiene claro que quiere seguir dedicándose a la música. Respecto a Amaia Montero, la cantante asegura que "la respeta y la quiere, aunque no tengan relación". "No he hablado con ella. Si vuelve al grupo, me parece bien", ha reconocido, sobre los rumores que apuntan a un posible regreso de Amaia a la banda.

Por último, ha querido desligarse de las decisiones que puedan tomar los que han sido sus compañeros hasta ahora: "Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada. No hace falta contarlo todo, cada uno sabemos lo que ha pasado y lo que hemos vivido". Cuando le han preguntado por su actual relación con los demás integrantes de la banda, Leire Martínez ha confesado que "las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo serán".