Leire Martínez irrumpe en la ETB y anuncia su firme decisión tras salir de La Oreja de Van Gogh

Tras tres días estando en boca de todos y haber hablado a través de algunos amigos periodistas como Mar Montoro, Leire Martínez ha reaparecido por fin en público. La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh se ha pronunciado por primera vez sobre su salida del grupo.

La cantante ha aparecido este miércoles en el programa ‘Biba Zuek’ de ETB1 en el que suele colaborar. Y como era de esperar, la presentadora le ha preguntado por cómo se encuentra después de haberse visto envuelta en un escándalo.

Ante la pregunta de la presentadora, Leire Martínez ha querido ser cauta sin querer entrar en detalles. Así, ha seguido sus propias palabras que ya había expresado Mar Montoro el pasado lunes en ‘Juntos’. «El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir», fue lo que dijo la colaboradora del programa de Telemadrid.

Y este miércoles, Leire Martínez ha sido clara. «No quiero quedarme en casa y es verdad que no quiero decir nada más sobre esto de momento, ya llegará el momento. Ahora es el momento de tener calma, pensar las cosas y ponerlas en su sitio… ya llegará. Cada uno tiene sus propios ritmos«, destacaba la cantante.

Curiosamente, mientras Leire reaparecía en la ETB y hablaba por primera vez en televisión después del comunicado que lanzó La Oreja de Van Gogh el lunes, otra de las protagonistas involuntarias, Amaia Montero rompía su silencio en ‘TardeAR’ pidiendo que la dejen tranquila pues ella no tiene nada que ver con este asunto y que ni ella ni nadie de La Oreja habían dicho nada de que vaya a volver al grupo.