Leire Martínez habla con 'Espejo Público' y lanza este contundente aviso: "Tomaré decisiones..."

El comunicado de La Oreja de Van Gogh anunciando la separación de Leire Martínez, la vocalista del grupo desde 2007 en relevo de Amaia Montero, sigue trayendo mucha cola. No solo por la noticia per se, sino por las formas. Desde entonces, todas las miradas se han puesto en la cantante; y ‘Espejo Público’ ha sido uno de los pocos programas que ha podido obtener la primera reacción en exclusiva.

Elena Gómez, reportera del programa matinal de Susanna Griso, se ha puesto en contacto con Leire y el mensaje que ha recibido denota que «no está bien» como así ha resaltado la periodista. Y es que, al parecer, ese comunicado anunciando la ruptura se habría producido sin tenerle en cuenta, como de manera unilateral.

«Ahora mismo solo necesito tiempo para mí y es lo que voy a hacer. Tomaré decisiones cuando todo se relaje un poco«, reza ese mensaje de texto que Leire Martínez ha mandado a la compañera de ‘Espejo Público’, con ese destacado aviso final cuando la artista habla de toma de decisiones más adelante. Aunque sin concretar de qué tipo.

En cualquier caso, se deduce que esa división entre la vocalista y los músicos no habría sido amistosa. Y uno de los fragmentos de ese comunicado lo dejó entrever: «Una decisión dura que llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo».

Por otro lado, Elena Gómez también ha descartado que Leire desarrolle su carrera musical en solitario. «He podido hablar con ella, pero también con gente de su entorno y tiene otros intereses. Es madre, no vive en San Sebastián, tiene otros proyectos, ya no ama la idea de estar cinco meses de gira por Latinoamérica», ha explicado en el programa de Antena 3.

Si bien, estas palabras de Leire Martínez se suman a otro mensaje que remitió a Mar Montoro, colaboradora de ‘Juntos’ en Telemadrid, y que ésta leyó anoche dejando claro que la cantante no había firmado el comunicado de La Oreja de Van Gogh: «El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea. Pero, por el momento, no tengo mucho que decir».