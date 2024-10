Leire Martínez desmiente así el comunicado de La Oreja de Van Gogh y lanza una advertencia

Este lunes, 14 de octubre, ha sido un día muy triste para todos los seguidores de ‘La Oreja de Van Gogh’. Y es que el grupo comunicó, a través de un frío comunicado en sus redes sociales, la ruptura definitiva de los músicos con su vocalista, Leire Martínez.

Después de la marcha de Amaia Montero, su primera vocalista, Leire Martínez tuvo el difícil papel de ponerse al frente de un grupo tan querido en España. Una labor que ha desempeñado a la perfección a lo largo de 17 años. Por eso, muchos de los fans del grupo no entienden que ahora quieran prescindir de ella para, según se ha especulado, que regrese Amaia.

Era Javier de Hoyos el que avanzaba la noticia en ‘Ni que fuéramos’. Al parecer, el próximo año ‘La Oreja de Van Gogh’ podría realizar un único concierto con Amaia Montero. Un reencuentro histórico que agotaría las entradas en tiempo récord. Sin embargo, la polémica está servida. Y es que a todos los fans les ha sorprendido que Leire no se haya pronunciado sobre los motivos de la ruptura, dejando entrever que no estaría conforma con la misma.

Leire Martínez rompe su silencio: «Yo no he firmado el comunicado»

Finalmente, la cantante se ha pronunciado a través de terceros, concretamente a través de Mar Montoro, colaboradora del programa ‘Juntos’, de Telemadrid. Esta ha compartido un mensaje que ha recibido de su amiga: «El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea. Pero, por el momento, no tengo mucho que decir», han sido las palabras de Leire Martínez al anuncio del grupo.

Era a través de un comunicado difundido en redes sociales donde, ‘La Oreja de Van Gogh’ anunciaba, para sorpresa de todos sus seguidores, su disolución. «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y ‘La Oreja de Van Gogh’ seguirán caminos separados», comenzaba el texto.

«La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada», concluía el comunicado que, según Leire Martínez, no ha sido escrito de manera conjunta.