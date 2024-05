Melendi se la juega a Rosario Flores por lo que le hace en ‘La Voz Kids’: «¡Déjame!»

Este sábado 25 de mayo Antena 3 emitió la última gala de ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz Kids’. En ella, Melendi y Rosario Flores protagonizaron un divertido pique ante la jugarreta que el cantante asturiano hizo a su compañera al intentar hacerse con las mejores voces para su equipo.

Estefanía Fernández, una joven gallega de 13 años, se subió al escenario de ‘La Voz Kids’ con el objetivo de poder comenzar una carrera musical. Para ello interpretó una preciosa canción en francés con la que conquistó a todos los coaches, especialmente a Rosario Flores.

La hermana de Lolita pulsó el botón rojo nada más dar comienzo la actuación. E incluso bloqueó a Lola Índigo para evitar que pudiese llevársela para su equipo. «Me han bloqueado otra vez», se quejó, resignada, la cantante, mientras su compañera observaba fascinada la actuación de la joven. Sin embargo, de poco le sirvió esto a Rosario, puesto que, un segundo antes de que Estefanía terminase de cantar, Melendi pulso el botón rojo.

«¡Mecachis en la mar, estabas esperando! Melendi, ¿te tenías que dar la vuelta?», le reprochó la artista a su compañero, que se echó a reír y trató de llevarse a Estefanía a su equipo. Pero Rosario Flores no estaba dispuesta a perder una vez como la de la joven gallega, a la que llenó de halagos y palabras bonitas: «Me he quedado impresionada con tu voz y con la facilidad que tienes para cantar. Yo me muero si no te vienes conmigo».

Rosario Flores completa su equipo

Tanto Rosario como Melendi tan solo les quedaba un hueco para completar sus equipos, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. «Mira, Melendi, ¡déjame, que me tienes contenta!», exclamó la hija de Lola Flores. Finalmente, la joven concursante optó por irse al equipo de Rosario, lo que provocó la euforia de esta: «¡Me has vuelto loca! ¡Qué alegría más grande!».

«Esto es la ley de la selva, si nos gusta pelearnos muchísimo», reconoció Melendi. Mientras que su compañera sentenció, muy contenta por su logro: «Pelar por alguien que te gusta siempre da subidón».