Rosario Flores revela el verdadero motivo por el que ha declinado trabajar en ‘La Voz’

Rosario Flores se convertía en la inivtada estrella de este miércoles 19 de aril en ‘El Hormiguero‘ para promocionar su nuevo disco ’30 años de Ley’ con los que celebra 30 años en la música. Eso sí, la artista también hablaba de ‘La Voz Kids’ donde, un año más, es coach y va en busca de la mejor voz infantil.

La hija de Lola Flores lleva ya muchos años trabajando para el formato, aunque no siempre tuvo tan claro que quería formar parte de él por el miedo al mundo de la televisión. «Cuando empecé no estaba por la labor, la televisión no la había conocido tanto pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y mientras me quieran ahí voy a estar», confesaba Rosario.

Pese a la experiencia que acumula a sus espaldas, Rosario Flores no se acostumbra a decirle que no a un niño: «Es muy duro. Siempre digo que quién se ha inventado ese programa. Decirle que no a un niño es muy duro pero se lo toman mejor que los mayores». De hecho, es precisamente esta actitud de los participantes adultos lo que provocó que Rosario dijese que ‘no’ a ‘La Voz’: «Decidí hacer niños siempre porque los mayores se lo tomaban más a pecho. Los niños a los cinco minutos se han olvidado, los mayores nos lo tomamos todo más en serio. Para mí era muy agobiante decir que no a los mayores».

«A veces nos damos vueltas con niños que no cantan tan bien y con otros que cantan bien no. Estás desde por la mañana ahí, pasan muchos niños, pasan tres malos y luego uno normalito y te vuelves loca. O pasan tres muy buenos seguidos y luego uno normalito y no te giras… No es tan fácil», proseguía explicando Rosario Flores sobre cómo es ser coach de ‘La Voz Kids’. Algo que le ha llegado a afectar emocionalmente: «Muchas veces he llorado por no darme yo la vuelta. Se me han ido niños buenísimos, depende mucho del que haya venido antes o después».

Recuerda a su madre, Lola Flores

En su entrevista, Rosario también recordaba la figura de su madre, de Lola Flores, quien «creía mucho» en su múscia. La artista contaba cómo la faraona le decía que estaba «perdiendo el tiempo» y que «cantara ya». De esta manera, Rosario explicaba cómo siempre tuvo el apoyo de su madre en la industria musical.

Por su lado, Pablo Motos quiso rememorar esa famosa crítica en la que se decía que «ni canta, ni baila, pero no se la pierdan». Sin embargo, según Rosario Flores «no existió, al menos en un periódico»: «Mi madre se pondría muy contenta, le daba mucho coraje. Y sí cantaba y bailaba mucho, pero el no se la pierdan era la energía que tenía».

También hubo tiempo para recordar a Enrique San Francisco, el actor fallecido en 2021 que fue novio de Rosario y colaborador de ‘El Hormiguero’. «Cada vez que vengo aquí me acuerdo de Enrique, esta era su casa. Tengo un vacío muy grande con Enrique, lo echo de menos mucho, me arrepiento de no haber estado más con él y no haberlo cuidado más», lamentaba la artista, que no se pudo despedir de él: «Él decidió que to no fuera a despedirme, estaba de viaje». Y acababa recordándolo de la mejor forma: «Es uno de los mejores hombres que he tenido en mi vida, me formó y me hizo la mujer que soy hoy».