Leire Martínez se pronuncia en estos términos sorprendentes de Amaia Montero en Mediaset

Hace unos días, Mediaset sorprendía al empezar a anunciar que Leire Martínez, la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh iba a ser la protagonista de la nueva temporada de 'Me quedo conmigo', un espacio de Mtmad y Mitele que busca ayudar a sus protagonistas a conseguir la mejor versión de sí mismos.

La gran duda es si la cantante hablaría en este programa de su traumática salida de La Oreja de Van Gogh y sus motivos así como de los rumores de la vuelta de la que fue la vocalista original del grupo vasco, Amaia Montero. Y la respuesta es sí.

La artista y actriz vasca se sumergirá en un proceso para revisar su vida desde el pasado hasta la actualidad y también, para hacer frente a sus conflictos personales. A lo largo de cuatro entregas, los internautas podrán ver cómo Leire participa en distintas dinámicas y sesiones guiada por Andrea Vicente.

Leire Martínez habla de su situación actual tras la salida de La Oreja de Van Gogh, desde su percepción personal, sus heridas y sus inseguridades, porque su vocación principal para participar en este formato es esa, trabajar la salud mental haciendo un recorrido desde el pasado hasta el presente más inmediato. Y nada de lo que pasa en el presente puede explicarse sin conocer las heridas de la infancia y la juventud avanzan desde Mediaset.

"Permití que no se me tratara como se me tenía que tratar"

Decidida a "curar todas las heridas": así llega Leire Martínez a 'Me quedo conmigo', donde en la primera entrega del programa ahonda sin tapujos en el problema de poner límites en todos los aspectos de su vida. "Me cuesta poner límites y eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser, lo que yo soy", asegura la cantante, actriz y productora que se dio a conocer en 'Factor X' y que ha formado parte de La Oreja de Van Gogh durante 17 años.

"He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar”, al tiempo que incide en la importancia de que "a nadie le vamos a entregar ese poder de tratarnos como quieran", explica. Además, la cantante habla de "aquella niña que tenía miedo y que sufría", recordando su infancia y duro pasado, y también se pronuncia sobre la mujer que es y de la que se siente "muy orgullosa"

"Muchas veces he tenido esa sensación de que no han sabido quererme", una situación que conocía su entorno más cercano: "La gente de mi alrededor me decía que no podía continuar ahí", y que a ella le llevaba a preguntarse: "¿Por qué no soy suficiente? ¿por qué no me veis?", concluye.

Leire Martínez: "Amaia no tiene nada que ver en lo que ha ocurrido, que la dejen tranquila"

Al final del primer capítulo de 'Me quedo conmigo', Leire Martínez no duda en dejar a un lado a Amaia Montero en su controvertida salida de La Oreja de Van Gogh. "Amaia no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para adentro en este grupo, que la dejen tranquila", pide la cantante siendo consciente de lo mucho que le ha afectado a su compañera de profesión esta polémica en pleno proceso de recuperación tras atravesar un problema de salud mental.

"Yo no soy rival de nadie y no voy a formar parte de la guerra de otros", recalca Leire ante la psicóloga de este formato producido por Megamedia, la compañía encargada de los formatos digitales de Mediaset.

Por otra parte, Leire se pronuncia alto y claro sobre el comunicado que lanzó el grupo y que ella no había firmado tal y como le confirmó a su amiga, la locutora de radio Mar Montoro. "Si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso... El sentido común te dice que si no he firmado ese comunicado es que no estaba de acuerdo", asegura en el avance del próximo episodio. "Si hablo se van a generar muchas cosas feas", concluye al respecto.