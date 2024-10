Preguntan a Cayetana Guillén Cuervo por los verdaderos planes de Amaia Montero y es categórica

La abrupta salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha vuelto a situar a Amaia Montero en el centro de la polémica. Con los rumores de su posible regreso al grupo a la orden del día, cada vez son más personas de su círculo íntimo las que se pronuncian en su nombre. Sin ir más lejos, Cayetana Guillén Cuervo terminó pronunciándose sobre su estado tras el revuelo mediático durante una premiere.

La presentadora de TVE acudió este lunes a la presentación de 'Rita' en Madrid, el primer largometraje de Paz Vega como directora. Fue precisamente durante el photocall cuando los medios comenzaron a preguntar a los asistentes sobre el posible regreso de Amaia al grupo 17 años después debido a la inesperada salida de Leire Martínez. Y cuando llegó el turno de la amiga de la cantante, decidió aclarar la situación.

Cayetana Guillén Cuervo se pronuncia sobre Amaia Montero en plena polémica: "Está cada vez mejor"

"Amaia está bien, es maravillosa. Sé que está cada vez mejor. Para mí ya sabes que es familia", comenzó explicando Cayetana Guillén Cuervo cuando le preguntaron por la polémica. Todo esto poco después de que Amaia desmintiese en 'TardeAR' los rumores de su vuelta al grupo, abrumada por la presión mediática de los últimos días. "No tengo ni idea de sus planes profesionales", respondió categóricamente la hija de Gemma Cuervo a los micrófonos de Europa Press.

La amiga de la intérprete quiso poner el foco en su bienestar y el buen lugar en el que se encuentra. "Encuentro a Amaia bien, la encuentro contenta, la encuentro fuerte y está cada vez mejor y sobre todo que está muy contenta y muy emocionada con el cariño que le ha demostrado el país entero", aseguró la actriz. Y es que, desde que la artista confirmó su regreso a la música, hay expectación por su regreso, con o sin La Oreja de Van Gogh.

"Me gustaría que volviese a La Oreja"

"A mí me gustaría que volviese a La Oreja, que cantara sola, que volviera a los escenarios y sobre todo lo que quiero es que sea feliz", sentenció Cayetana Guillén Cuervo, mojándose en el debate generalizado y dejando claro su apoyo incondicional a su amiga. "Pero yo no sé nada, te lo prometo, no tengo ni idea", terminó advirtiendo a los medios para evitar confusiones. Aún así, quiso romper una lanza a favor de Leire Martínez tras la lluvia de comparaciones de esta semana.

"No hay que comparar a nadie porque creo que las dos se sienten incómodas ahí. Pero tampoco lo sé, yo creo que me sentiría incómoda también. Leire es una cantante maravillosa, ella también, tiene sus estilos, sus momentos, pero vamos que no sé más", apuntó la periodista, desmarcándose del extendido discurso que enfrenta a las dos cantantes continuamente en redes y en los medios.