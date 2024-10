Mar Montoro desmonta lo visto en 'Fiesta' sobre Leire Martínez y Amaia Montero: "Dejemos de mentir"

Este domingo, 'Fiesta' ha querido abordar el conflicto que se ha generado tras el anuncio de La Oreja de Van Gogh de que Leire Martínez dejará de ser su vocalista. Y para ello, el programa de Emma García recibía la visita de Mar Montoro, locutora musical y amiga de la ya ex cantante del grupo vasco.

De primeras, Mar Montoro dejaba claro que todo lo que está sucediendo es algo muy injusto para Leire Martínez pues la cantante lleva 17 años "defendiendo un puesto en un grupo que no es fácil porque ya era un grupo consolidado y hay que ser muy valiente para hacerlo".

"Habrá quién diga quien lo ha hecho mejor o peor, yo conozco a La Oreja de Van Gogh desde que nació y no tengo nada en contra ni de Amaia, ni de los chicos de la banda. Y hay mucha gente que dice La Oreja era la de Amaia, yo lo siento mucho, pero para mí después de tantos años ese título se lo tenemos que dar a Leire", defendía después Mar.

Unas palabras que Emma García replicaba asegurando que ella sentía mucho lo que está pasando con Leire pero ella no podía parar de pensar en Amaia cuando hablan de La Oreja. "Pienso que Leire tiene una voz impresionante y lo ha demostrado a lo largo de todos estos 17 años pero que el grupo decidió una voz muy parecida a la que tenía Amaia y eso le ha hecho no llegar a tener realmente su sitio y decir soy Leire, que lo es", expresaba la presentadora.

En ese sentido, Mar Montoro destacaba que al final se está viviendo una guerra entre Leire Martínez y Amaia Montero cuando hasta hace un mes nadie se planteaba cuál de las dos era mejor. "Sale el tema porque Leire ya no estaba en el grupo, pero hace un mes, cuando estaba, nadie se planteaba si quieres más a papá o mamá y vivíamos felices con 'La Oreja de Van Gogh'", sentenciaba a ese respecto.

Asimismo, para la periodista, todo lo sucedido ha sido porque se ha gestionado mal el anuncio. "Lo que pienso, y esto no me lo ha dicho ella, es que se filtró antes de que pudieran hacer un comunicado en condiciones y el grupo, de manera precipitada, decidió que era mejor que lo dieran a conocer ellos. Ha sido una mala forma de hacer las cosas, pero no intencionadamente", opinaba Mar Montoro.

El corte de Mar Montoro contra 'Fiesta' por el rótulo sobre Leire y Amaia

Y cuando en 'Fiesta' ponían sobre la mesa el enfrentamiento entre Leire y Amaia, Mar Montoro era contundente. "En este país nos encanta meter mierda, siempre hemos llamado de todo a Amaia y ahora pobrecita y cuando la queremos, vamos a ser justos, Amaia es una grandísima cantante y profesional y yo me alegro de que esté recuperada y vuelva a la escena musical", aseveraba.

Mientras continuaba el debate, Mar Montoro no se lo pensaba y lanzaba un dardo hacia 'Fiesta' por el rótulo que había leído. "He visto un rótulo que decía que Leire había dicho que no conocía a Amaia y que no tenía relación. Por favor, vamos a dejar de mentir. El otro día salió Leire explicando que ella no tiene ningún problema con Amaia, es verdad que no tienen relación pero jolines yo tengo amigas a las que no veo y las quiero muchísimo, ellas no han sido amigas pero tienen una relación cordial y se respetan profundamente", cuestionaba la periodista.

"Otra cosa es que no sean amigas, que estoy viendo ahí el rótulo y el otro día cuando le preguntan a Leire dice que no la conoce, que no tiene relación, pero dejó claro su apoyo y era un momento muy complicado para ella y yo la vi muy bien, en su sitio y sin ningún rencor", concluía Emma García.

Finalmente, Mar Montoro lanzaba una petición a todos. "Vamos a dejar hablar a los que tienen que hablar, vamos a dejar de inventar y mientras tanto los periodistas musicales vamos a informar pero tratando de no hacer daño, que vende más el dolor, pero vamos a intentar ser sensatos y pensar que detrás de todo esto hay personas", sentenciaba desmintiendo algunas de las cosas que se habían publicado como que tenía una clausula de confidencialidad.