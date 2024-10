Emma García se posiciona en el conflicto de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh con una advertencia

Este lunes se cumplirá una semana desde que La Oreja de Van Gogh lanzara un comunicado en el que anunciaba que Leire Martínez dejaba de ser la vocalista del grupo. Desde entonces no ha parado de hablarse de los motivos de su salida y de si un posible regreso de Amaia Montero tiene la culpa. De todo ello ha hablado este domingo 'Fiesta' con Emma García y la visita de Mar Montoro.

Así, Emma García recibía en el plató de 'Fiesta' a Mar Montoro, periodista, locutora musical y amiga de Leire, que fue la primera en destapar por boca de la cantante que ella no había firmado el comunicado que había lanzado la banda anunciando que sus caminos se separaban.

"Vaya momento para Leire, hay que darle cariño, porque difícil, aunque desconozco lo que ha pasado", empezaba diciendo Emma García. "Hay que darle cariño porque se lo merece, ella ha estado defendiendo durante muchísimos años un puesto en un grupo que no es fácil porque ya era un grupo consolidado y hay que ser muy valiente. Y por mucho que duela decirlo, yo creo que lo ha hecho incluso mejor", destacaba Mar Montoro.

En ese sentido, Emma le cortaba para decir que eso al final será opinión de cada uno aunque lo indudable es que La Oreja optó por una voz muy parecida a la de Amaia al menos en los primeros años de Leire. "Habrá quién diga quien lo ha hecho mejor o peor, yo conozco a La Oreja de Van Gogh desde que nació y no tengo nada en contra ni de Amaia, ni de los chicos de la banda. Y hay mucha gente que dice La Oreja era la de Amaia, yo lo siento mucho, pero para mí después de tantos años ese título se lo tenemos que dar a Leire", incidía Mar Montoro.

"A mí me pasa una cosa, y lo siento muchísimo, yo La Oreja me sigo acordando de Amaia", reconocía Emma García. "Porque somos unos románticos porque esto es como cuando vemos una serie y nos cambian a la actriz protagonista", le matizaba Mar. "Pues probablemente. Y pienso que Leire tiene una voz impresionante y lo ha demostrado a lo largo de todos estos 17 años pero que el grupo decidió una voz muy parecida a la que tenía Amaia y eso le ha hecho no llegar a tener realmente su sitio y decir soy Leire, que lo es", sentenciaba la presentadora.

Tras ello, Mar Montoro dejaba claro que todo esto ha surgido a raíz de la noticia de la salida de Leire pero hace un mes nadie se planteaba si se quería más a papá o mamá. Y era entonces cuando Kike Calleja planteaba si todo esto no era una estrategia de marketing de La Oreja para un relanzamiento. "Al final en este país nos gusta mucho meter mierda", apostillaba al respecto Mar Montoro.

Emma García, clara y rotunda sobre Leire Martínez y Amaia Montero

"A ver Leire el momento que está pasando realmente no se lo merece y debe ser super doloroso porque al final todo el país está hablando de este tema. ¿Ella estaba al tanto de que iba a salir el comunicado? Porque es algo que se merece", le preguntaba Emma García a su invitada a lo que Mar Montoro respondía que ella no se lo había preguntado pues lo único que le interesaba era saber si se encuentra bien.

"Pues a mí si me interesa porque Leire se merece su sitio y si va a dejar el grupo quiero pensar que La Oreja lo ha hecho bien", le replicaba Emma. "Yo entiendo que el grupo se lo diría. Lo que pienso es que esto se filtró antes de que pudieran hacer un comunicado en condiciones y el grupo de manera precipitada decidió darlo a conocer ellos. En el fondo ha sido una forma mal de hacer las cosas, pero no intencionadamente", aclaraba Mar.

Después, Mar Montoro trataba de excusar la actitud de Leire asegurando que prefiere mantenerse callada para no hablar desde el dolor. "A mí este tema me toca y creo que ha coincidido con un momento de Amaia, a la que adoramos, que no lo ha pasado bien y ha coincidido con este momento que puede influir", recalcaba Emma García. "El error es enfrentarlas a las dos, pero en este país nos encanta meter leña al fuego y hemos siempre llamado de todo a Amaia y ahora se la defiende y yo me alegro de que esté recuperada y vuelva a la escena musical", añadía la periodista.

Por último, Mar Montoro pedía a los periodistas que informen tratando de no hacer daño porque se están diciendo muchas cosas tanto de Leire Martínez como de Amaia Montero que pueden perjudicarlas. "Pensemos que detrás de todo esto, más allá de los números, hay personas", soltaba la periodista. Y además aseguraba que para ella Amaia no está siendo sincera y que será la discográfica la que se pronunciará próximamente sobre lo que va a pasar. "Me parece que cuando La Oreja decide prescindir de Leire o como haya sido, que lo desconozco, pienso que cuando el río suena agua lleva. Me da la sensación de que puede haber un concierto homenaje con Amaia y que con todo este revuelo se han echado para atrás. Y la discográfica que es la que tiene que proteger al grupo es la que habrá dicho que esperen a que todo se calme", concluía Mar.

"Yo también creo que hay un concierto que van a dar, más allá de que vuelvan. Pero son opiniones de los fans, que yo soy una de ellas", añadía Emma García antes de preguntarle a Lara Ferreiro, habitual psicóloga de 'Fiesta' para ver cómo estaría afectándole todo esto a Leire Martínez. Y antes de zanjar el tema, Emma era contundente con un mensaje muy claro: "Dile a Leire que estamos con ella y que entendemos la situación tan difícil y complicada", le decía a Mar Montoro. "Conclusión, Leire ánimo estamos contigo y Amaia lo mismo, te queremos ver en un escenario. Son dos mujeres que merecen su sitio", sentenciaba.