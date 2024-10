Tamara Falcó se atreve a posicionarse entre Amaia Montero y Leire Martínez: "Es difícil de sustituir"

La Oreja de Van Gogh continúa en el centro de la polémica desde que el grupo anunciase su separación de Leire Martínez, su vocalista durante los últimos 17 años. La mesa de actualidad de 'El Hormiguero' abordaba el tema de la semana por excelencia este jueves, y Tamara Falcó sorprendía al posicionarse por completo. Así, la socialité no dudó en dejar claro cuál era su favorita después de tantos años.

España está dividida entre los nostálgicos de Amaia y los que protestan por el mal trato a Leire. Y es que, los rumores de que la vocalista original podría regresar al grupo se han disparado después de la abrupta salida de la cantante. Y ante el polarizado debate, Pablo Motos no dudó en trasladar la gran cuestión a la mesa se actualidad con Juan del Val, Nuria Roca y compañía para cerrar la semana.

Tamara Falcó se posiciona de lleno entre Amaia y Leire Martínez: "Es muy difícil de sustituir"

"Para mí La Oreja de Van Gogh siempre ha sido Amaia", sentenciaba de forma rotunda Tamara Falcó, sorprendiendo al resto de los presentes por su pronunciamiento. La hija de Isabel Preysler insistió en que, para ella, la identidad del mítico grupo español está muy ligada a sus primeros años con la cantante. "Tiene algo de rockstar que es muy difícil de sustituir", añadía a favor de Montero.

Tamara Falcó y Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Sin embargo, el resto de la mesa mostraba algo más de empatía con la intérprete desplazada. "Si tengo que elegir, me quedo con Leire, porque me da la sensación de que no ha salido del grupo de forma voluntaria, como sí lo hizo Amaia en su día", señaló Cristina Pardo. Y es que, después de las primeras declaraciones de Leire ante los medios, la naturaleza de su salida del grupo comienza a despertar cada vez más incógnitas.

"Además, ha sido tratada como la sustituta durante muchos años y me identifico con ella, porque yo también he sido sustituta muchas veces y no es fácil. Eso tiene un plus de esfuerzo", añadía la presentadora de La Sexta, señalando el 'ninguneo' al que la de San Sebastián se ha enfrentado por parte de muchos seguidores durante años. "Soy un poco de Leire porque yo presentaba Factor X cuando pasó por allí. Era una tía fantástica y trabajadora, con una voz impresionante que nos dejó a todos con la boca abierta", señaló Nuria Roca.

"Ambas merecen reconocimiento"

Al igual que su compañera, y en contra del duro juicio de Tamara Falcó, volvía a romper una lanza a favor de la cantante. "Ha estado en el grupo mucho más tiempo que Amaia. Es injusto, ambas merecen reconocimiento", sentenció la presentadora. "A mí me da exactamente igual quién sea la cantante del grupo", revelaba entonces Juan del Val, que confesaba entonces su calvario. "Me he hecho de Amaia por puro miedo, porque hay algunas compañeras que se me han tirado al cuello al defender a Leire", aseguró entre risas para zanjar el debate.