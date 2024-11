Adara Molinero se lanza a la yugular de Miguel Frigenti y señala su traición públicamente: "Ridículo"

Los últimos acontecimientos vividos dentro de la casa de 'Gran Hermano' no solo han provocado un auténtico terremoto en Guadalix de la Sierra, sino también en el plató del reality. Allí, Adara Molinero y Miguel Frigenti han participado en un acalorado debate en el que poco han tardado en salir sus trapos sucios.

Dicha bronca ha tenido lugar durante la emisión especial que 'Gran Hermano' tiene en Mitele Plus. Antes de que comenzara la emisión regular en Telecinco, el reality ha abordado la deteriorada relación entre Maica Benedicto y Óscar Landa. Los dos han pasado de ser íntimos a enemigos irreconciliables. Una situación que Miguel Frigenti ha empleado para atacar al joven tildándole de desleal y traidor.

Ante este ataque, Adara Molinero ha desempolvado su pasado con Frigenti al que le ha soltado: "Que lo digas tú, el tema de traicionar a los amigos...". La colaboradora de 'Gran Hermano' no se ha quedado ahí: "Eres un traidor, porque, éramos amigos, pero luego te pusiste a criticar a mi madre, sabiendo que es lo que más me podía doler".

La réplica por parte de Miguel Frigenti no se ha hecho esperar: "No critiqué a tu madre, lo que hice fue defender el concurso de Ivana. A ti, cuando no te lamen el culo, y cuando no hacen lo que tú quieres, cortas la relación con los que son tus amigos. Si aquí hay una traidora, eres tú". Así pues, el colaborador no ha tenido reparo en advertirle a Adara: "¡Aquí se viene para hablar de 'GH 19', no de ti!".

"Eres un ridículo": Adara no se corta a la hora de definir a Frigenti

A pesar de ello, Adara Molinero ha seguido cargando ferozmente contra su compañero: "¿Sabes lo que te pasa y que nunca te han dicho? Que tienes muchísimo complejo, un complejo muy grande". Un reproche que vino acompañado de una queja, en la que asegura que la ha insultado por Twitter: "Te han eliminado la cuenta, porque eres un ridículo".

Finalmente, Frigenti ha concluido: "Ridícula eres tú, que no tienes amigos y vas a acabar sola por cómo tratas a la gente. La traidora eres tú". Antes de que fuese a más, Ion Aramendi ha retomado el ritmo habitual del espacio para dar paso a otros temas relacionado con la convivencia en la casa de 'Gran Hermano'.