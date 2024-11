La productora de 'MasterChef' habla en estos términos de Broncano en plena polémica y cuestiona a TVE

Unos días antes de que estallara la polémica entre 'La revuelta' y 'El Hormiguero' después de que David Broncano denunciara el mayor escándalo de la televisión al asegurar que el equipo de Pablo Motos les había dejado sin invitado al prohibir a Jorge Martín que se sentara en su programa antes de visitar el programa de Antena 3; Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora de 'MasterChef' se pronunció al respecto del access prime time de TVE.

Así, la productora ejecutiva de formatos como 'MasterChef' o el próximo 'Next Level Chef' que llegará en 2025 de Telecinco, ha concedido una entrevista a El Español en la que le preguntan por el estado de la televisión pública y ella aprovecha para confesar lo que pensaba del salto de David Broncano a TVE.

"Está cambiando mucho. La televisión pública depende de la línea editorial en función de quién ‘la maneje’ en ese momento, y ahora se encuentra en uno de transformación. Estamos todos expectantes ante los cambios que se están produciendo y los que se verán de aquí en adelante", empieza diciendo Macarena Rey.

Es justo después cuando la productora de 'MasterChef' confiesa que ella no esperaba que 'La Revuelta' pudiera encajar en la parrilla de TVE. "Si me preguntas hace tres años si Broncano tendría cabida en TVE, te hubiese respondido que no, porque la línea editorial no tiene nada que ver con la televisión pública. Pero mira, ahí está, funcionando muy bien", asevera.

Cuando le preguntan por si visto el éxito TVE tuvo razón en empeñarse tanto en fichar a David Broncano pese al revuelo que se formó con el cese de José Pablo López como director de contenidos generales y de Elena Sánchez como presidenta, Macarena Rey no se lo piensa. "Depende de lo que consideres qué es un servicio público. Depende...", responde.

La crítica de Macarena Rey a TVE por el horario tardío de 'MasterChef'

Lo que si deja claro la productora en esta entrevista es que no le hace ninguna gracia que 'MasterChef' arranque tan tarde al tener que ir después del programa de David Broncano. "La hora del comienzo no nos beneficia nada. Es muy tarde. Llevamos mucho tiempo pidiendo que emitan el programa más temprano, y también lo reclaman los espectadores. Pero han optado por un access, que es Broncano, más los sorteos de lotería, que nos lleva a empezar demasiado tarde", recalca.

"A la tele no le preocupa porque somos un programa líder. Llevamos diez semanas consecutivas encabezando el prime time y con una audiencia acumulada de casi cuatro millones de espectadores. El dato es bueno, pero me gustaría que empezáramos antes", sentencia.