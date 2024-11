Al creador de 'La que se avecina' le bastan seis palabras para dar sentencia a David Broncano

Alberto Caballero, uno de los creadores de 'La que se avecina', cuya decimoquinta temporada está recién estrenada en Amazon Prime Video, ha entrado en la conversación social del momento: la guerra entre David Broncano y Pablo Motos, más recrudecida que nunca.

El jueves se hizo historia de la televisión cuando el cómico jiennense se plantó tras "años de vetos" y decidió denunciar públicamente un boicot por parte de 'El Hormiguero' que, si bien, no es la primera vez que ocurre a tenor de sus palabras. Sin embargo, en esta ocasión fue inconcebible para el equipo de 'La Revuelta', pues el denunciado sabotaje se produjo cuando el invitado, en este caso Jorge Martín, se encontraba en el camerino a punto de comenzar la grabación de la entrevista.

Así, el campeón mundial de Moto GP se quedó sin poder aparecer en el programa del jueves porque desde el espacio de Antena 3 "se movieron hilos" para impedirlo, ya que el deportista acudirá la próxima semana a 'El Hormiguero' y, tal y como resaltó Broncano, "no quieren que venga aquí nadie antes que allí".

El revuelo que se ha montado desde el momento en el que David Broncano lo explicó todo desde La 1 ha sido bíblico. No se habla de otra cosa y es la noticia televisiva del año. El programa de Pablo Motos, lapidado en las redes de forma masiva, se está enfrentando a una de las mayores polémicas de su historia al quedar al descubierto la forma de obrar para obtener a los invitados en primicia. Y es que, insistimos, el humorista repitió en varias ocasiones que no es la primera vez que sucede algo así. Por eso era el momento de no callar más.

Multitud de rostros televisivos, presentadores, artistas, cantantes, actores y hasta excolaboradores de 'El Hormiguero' se han sumado a la ola de indignación contra Motos y sus 'malas artes'. Y Alberto Caballero, el ideólogo de 'La que se avecina', se ha pronunciado con rotundidad. Lo ha hecho con un post escueto, pero suficiente para dejar negro sobre blanco y bien alto y claro con quién se posiciona en esta cruzada.

El creador de 'La que se avecina' dicta sentencia: "Cada vez más fan de Broncano"

"Cada vez más fan de Broncano", ha escrito el productor y guionista a través de su cuenta oficial de X en plena polémica y en un momento en el que se ha enconado también la formación de dos bandos: los que están con el presentador de 'La Revuelta' y los que se colocan a favor de Pablo Motos.

Y en el primero es donde se encuentra de forma clara el creador no solo de 'La que se avecina', sino de otras series populares como 'Machos Alfa' en Netflix, 'El Pueblo' en Amazon o 'Muertos SL' en Movistar Plus+. Por primera vez lo ha expresado así de abiertamente. Y es que, en medio del escándalo que se ha originado entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', es conveniente tomar partido sin ambages.