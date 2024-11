Jesús Cintora aprovecha lo de Broncano para denunciar a Ferreras y sus "burdos" casos de boicot

Jesús Cintora no ha eludido el tema del momento y se ha pronunciado sobre la 'guerra' entre David Broncano y Pablo Motos después de que el primero diera un golpe en la mesa y denunciara públicamente un sabotaje de 'El Hormiguero' hacia 'La Revuelta' por mover hilos y frustrar in extremis la entrevista al campeón del mundo de Moto GP, Jorge Martín.

Y lo ha hecho revelando haber sido una clara víctima de ese tipo de "malas artes" al igual que Broncano. El comunicador ha desgranado sin rodeos los numerosos casos de boicot que sufrió por parte de Antonio García Ferreras y "su empresa" durante su etapa en 'Las mañanas de Cuatro' y, posteriormente, en 'Las cosas claras' en La 1 de TVE.

"Es bueno contar otros casos como el que sufrí yo con el programa de Ferreras y su cadena. Cómo hicieron lo posible, y lo consiguieron, para que no vinieran a mi programa determinadas personas que conocéis perfectamente; incluso algunos fueron castigados por ello por participar en 'Las Mañanas de Cuatro' o en 'Las cosas claras' en Televisión Española", ha destapado Jesús Cintora.

Jesús Cintora destapa numerosos ejemplos en los que Ferreras movió hilos para sabotearle

"Y lo voy a contar para que se sepan las malas artes que utilizan algunos", ha advertido, señalando sin titubeos a Ferreras. Acto seguido, ha comenzado a poner ejemplos. En primer lugar, ha puesto sobre la mesa el caso de Miguel Ángel Revilla, ahora invitado fetiche de 'El Hormiguero' y 'La Sexta Xplica' por "el castigo que recibió tras participar de forma asidua en 'Las mañanas de Cuatro'". "Tuvo reprimenda en la competencia. Molestaba que estuviera en mi programa", ha contado Cintora.

También Javier Aroca fue represaliado por ser colaborador de 'Las cosas claras'. Según Jesús Cintora, "llamaron para intentar que no viniera a mi programa" y, como hizo caso omiso, sobre él recayó un veto. A continuación, ha sacado el nombre de Xabier Sardá, que fue otro de los castigados en La Sexta por fichar para 'Las cosas claras'. "Xabier me dio su palabra, tenía disponibilidad y fue ver el comunicado en el que anunciamos su nombre y recibir presiones por parte de la empresa de Antonio García Ferreras para que no participara", ha desvelado. Y así muchos, muchos casos.

Además, Jesús Cintora ha denunciado que no solo pasaba esto con tertulianos, también con "destacadísimos" políticos. "Los casos más tremendos son con dirigente políticos. Sufrí que varios dirigentes políticos no quisieran venir a mi programa para no molestar a Ferreras", ha denunciado, apuntando, sin dar nombres precisos, a dirigentes del PP con el PP de Pablo Casado. "Cosas muy burdas, y así me encuentro", ha sentenciado, responsabilizando de alguna manera a Ferreras de su mala racha en la televisión.

"Yo concibo que se compita por tener un invitado, lo que me parece fuerte es que le amenaces, tomes medidas y le castigues por haber participado en el programa de otro. Como dijo Broncano, prefiero que hagan chistes sobre mi pero no que se muevan por detrás. Los que estamos en el gremio sabemos perfectamente quién se mueve por detrás de forma muy burda", ha rematado el periodista.