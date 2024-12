María Patiño no se reprime este palo a Beatriz Cortázar con dos palabras duras y rotundas

Después del susto de salud que se llevó Raphael mientras grababa el especial de Navidad de 'La revuelta' ha habido mucho revuelo en torno a lo que le sucedió al cantante. Y Beatriz Cortázar no dudó en dejar caer que todo fue por las preguntas incómodas que hace Broncano. Unas acusaciones desafortunadas a las que han contestado María Patiño y los colaboradores de 'Ni que fuéramos'.

Así, Beatriz Cortázar se atrevió a señalar a 'La revuelta' de Broncano en 'Es la mañana' con Federio Jiménez Losantos. "Hay programas en los que uno se puede sentir cómodo y en otros más tenso", aseveraba la periodista. "Raphael cuida mucho las entrevistas. No da tantas como la gente cree porque le gusta cuidar mucho sus entrevistas y sentirse cómodo en ellas. Entonces, es verdad que a lo mejor se juntaron el estrés, los nervios y la tensión de que te van a hacer preguntas que no son las habituales", prosiguió diciendo.

Por si fuera poco, Jiménez Losantos se unió al ataque a David Broncano tras lo sucedido con Raphael. "Que es Broncano, que no es Pablo Motos, que te va a meter una puñalada por donde pueda", soltaba el locutor de EsRadio tal y como este viernes recogían en 'Ni que fuéramos'.

Después de ser muy crítica con Beatriz Cortázar en su cuenta de "X", María Patiño no ha dudado en contestar alto y claro a la también colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' desde su propio programa en TEN y Canal Quickie. "Aquí no hay debate. Ideológicamente ese programa de radio considera que Broncano viene de mano de Moncloa y tienen esta falta de profesionalidad a la hora de calificar a un presentador que tiene un éxito y ese odio visceral marcado por una ideología política les lleva a decir este tipo de burradas", empezaba diciendo.

"Como yo llevo escuchando burradas incluso más gordas sobre nosotros a lo largo de los años y me he callado precisamente porque pensaba que el silencio era lo que había que hacer ha llegado un punto en el que no me da la gana de callarme. Primero porque es injusto y luego porque me parece de una ignorancia suprema. Sinceramente, condeno este tipo de comentarios que lo único que intentan es dividir a los espectadores porque Broncano sea de derechas o de izquierdas es un espectáculo y un show y estoy en contra de esa manera de dividir a la audiencia", apostillaba María Patiño mientras recorría las calles de Madrid en un descapotable para celebrar la audiencia de 'Ni que fuéramos'.

María Patiño y 'Ni que fuéramos' condenan las palabras de Beatriz Cortázar sobre Broncano

También Kiko Hernández se deslenguaba contra Beatriz Cortázar. "Me parece alucinante que acusen a un programa de televisión y a un presentador como Broncano de decir que por su culpa a este señor le ha podido dar un chungo. Me parece tan heavy y es hasta denunciable. Tú no puedes decir que porque este señor ha ido a un programa de televisión le han hospitalizado", sentenciaba el colaborador.

Por su parte, Marta Riesco tomaba la palabra para recordar que Raphael ya empezó a dar síntomas de que no estaba bien el día anterior en 'El Hormiguero' y por ello no dudaba en cuestionar las palabras de Beatriz Cortázar tratando de echarle la culpa a 'La Revuelta' y a David Broncano. "Es una tontería pensar que a Rapahel le ha provocado su situación médica las preguntas de La Revuelta", aseveraba.

"Hay que dar leches a Broncano y que mejor que utilizar que a un invitado le ha dado un chungo. Y por cierto hay que felicitar a Broncano por la decisión de no emitir el especial de Navidad por respeto a Raphael", apostillaba al respecto Kiko Hernández.

Y para cerrar, María Patiño lanzaba una última sentencia contra la colaboradora de Federico Jiménez Losantos. "Beatriz Cortázar es muy sibilina y realmente no afirma que la causa sea el programa de Broncano pero mete la cuña, ella no es directa, yo si lo soy, su ideología política hace que cualquier persona que le huela a izquierdas, y además no tiene ni idea de que pie cojea Broncano, la destroce. Yo insisto es un programa de radio que se ha dedicado a despreciar, a destrozar y a desacreditar a los personajes que creen ellos que no son de su cuerda y no me da la gana de callarme, un beso a Beatriz Cortázar", concluía la presentadora.