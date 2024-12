'La Moderna', avance semanal 23 al 27 de diciembre: Maruja revela la verdad a Emiliano y un giro de 180 grados

'La Moderna' atraviesa un momento crucial en su tercera temporada después de las dos muertes inesperadas en su último capítulo. Además de que se haya descubierto que Rodrigo es hijo de Emiliano Pedraza y por ende hermanastro de Paula e Iván. Por si fuera poco, Iván también se ha enterado de que Maruja tiene una relación extramatrimonial con César Morel, su máximo enemigo.

Próximamente 'La Moderna' incorporará a cuatro nuevos actores a sus tramas para seguir revitalizando la ficción. Por lo pronto, esta semana los fans deben saber que la serie se tomará un breve descanso el miércoles 25 de diciembre al ser el día de Navidad.

En el capítulo de este viernes de 'La Moderna', Maruja trazaba un plan junto a Pepita para que sus hijos puedan huir sin sufrir las consecuencias de Emiliano, y puedan así, vivir su amor en libertad.

Al mismo tiempo, Maruja estaba preparada para desvelar a su marido su mayor secreto, y de esta forma, despistar a Emiliano. Un Emiliano que se encontraba con la sublevación de Pepita con él.

A su vez, Giancarlo intentaba salvar la vida de su padre y seguía a Calcaterra hasta el lugar donde Pietro se encontraba secuestrado. Un tiroteo marcaba el final del secuestro y tras él, el hijo del pastelero perdía su vida por un disparo mortal. También, Calcaterra era tiroteado al instante tras apretar el gatillo, muriendo también.

Pero si no puedes esperar más y quieres saber ya lo que va a pasar en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que va a ocurrir en los próximos capítulos de 'La Moderna' en la semana del 16 al 20 de diciembre, que se ofrecerán de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas justo antes que 'La Promesa':

Avance del capítulo 300 de 'La Moderna' - Lunes 23 de diciembre

Maruja le revelará a Emiliano que tiene un romance con César y la reacción de él no se hará esperar: tener una charla con Rodrigo diciendo que querrá vengar su honor. Algo que intentará parar Pepita, pero sin éxito.

Por su parte, Iván le confirmará a César que Maruja le ha dicho a Emiliano que mantiene una relación con él. Mientras tanto, don Fermín llamará a Emiliano para recordarle la cena con los empresarios, pero éste no tendrá tiempo para ningún tipo de cenas.

Paralelamente, Antonia y Pietro volverán a la corrala, desolados tras la muerte de Giancarlo. Ambos recibirán el cariño y la cercanía de sus amigos. Aunque, eso sí, Pietro todavía no se verá con fuerzas para recibir a nadie. Finalmente, lo que Pietro desconocía era que tenía un nieto; y Cañete le anunciará a Teresa que está esperando la visita de su sobrino Quico.

Avance del capítulo 301 de 'La Moderna' - Martes 24 de diciembre

Emiliano se lo pensará mejor y se marchará del Madrid Cabaret sin pasar a mayores la situación. Pepita, por su parte, se quedará tranquila al saber al final la intención de Emiliano.

Un Emiliano que le dirá a Lázara que ha llegado el momento de saldar la deuda que contrajo con él, cuando no le dio a Fermín el informe que la inculpaba de la muerte de Juana. Él, a cambio, le devolverá el favor… a la manera de don Emiliano.

Quien volverá a aparecer es Amaya, que tendrá que acabar la venganza que comenzó. Mientras tanto, Pietro se planteará la posibilidad de conocer a su nieto, y Antonia lo apoyará en lo que decida.

Por su parte, Elías conseguirá el permiso de Fermín para que pueda vender lotería en La Moderna. Y Rodrigo y Paula tendrán todo listo para marcharse. Sin embargo, se produce un giro de 180 grados y en el último momento Rodrigo detendrá la huida.

Avance del capítulo 302 de 'La Moderna' - Jueves 26 de diciembre

Rodrigo le dirá a Paula que no pueden huir porque su familia está en peligro y solo él puede solucionar el problema. Y Paula, a su vez, le comunicará tanto a su madre y a Pepita sobre estas justificaciones que le ha dado a Rodrigo. Un Rodrigo que irremediablemente estará al dictado de Amaya para citarse y ultimar su plan de venganza.

Mientras tanto, Iván le reconocerá a su padre que sabía del romance entre Maruja y César. Algo que no le sentará nada bien por no habérselo contado. Paralelamente, Elías hará todo lo posible por garantizarse no perder dinero con la lotería, mientras que Teresa y el resto del personal estarán al tanto del extraño comportamiento que tiene últimamente Lázara.

A su vez, Leonora se planteará vender su casa en Fuencarral y quedarse a vivir para siempre en la de su hija. Finalmente, Pietro y Antonia localizarán en un pueblo de Galicia, Moaña, el lugar donde vive Silvia, la pareja de su hijo fallecido.

Avance del capítulo 303 de 'La Moderna' - Viernes 27 de diciembre

Amaya le dejará claro a Rodrigo que no está en posición de decidir nada y menos dejar la venganza, o Paula pagará las consecuencias. Paula, sin embargo, no creerá que su familia esté en peligro.

Don Emiliano por su parte, le comunicará a Maruja delante de Fermín y Pepita que está dispuesto a aceptar que quiera a otro hombre. Al mismo tiempo, las sobrinas de don Fermín, una vez solucionado el asunto Ballesteros, tendrán que comenzar la búsqueda de un nuevo director para "El retorno de la espía intrépida".

En La Moderna, Cañete y Teresa seguirán apreciando cómo Lázara está ausente, ya que parece no estar interesada en nada relacionado con el salón. Mientras tanto, el jefe de camareros se preparará para recibir la visita de su sobrino Quico. Finalmente, Iván estará muy desorientado, se sentirá solo y ello le llevará a amenazar con desaparecer para siempre.