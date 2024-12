La increíble suma de dinero que 'Supervivientes' le ha ofrecido a la hija de Belén Esteban

Tras confesar abiertamente que no le importaría regresar a 'GH VIP' u otros realities de Mediaset en un futuro, Belén Esteban se ha sincerado sobre las ofertas que han llegado a lo largo de los años a su entorno más cercano. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha sido la última invitada de Bruno Casanovas y Álex Benlloch, y no se ha cortado en destapar la escandalosa cantidad de dinero que Mediaset le ofreció a su hija para poner rumbo a 'Supervivientes'.

"Yo he vendido mi vida, pero la única que no está en televisión es ella. Las hijas de los demás están todas", comenzó señalando la de Paracuellos en su paso por 'Nude project', tal vez lanzando un dardo a Alejandra Rubio, hija de su antigua compañera Terelu Campos. "Ella lo tenía clarísimo. Ella quiere ser ella por sí misma", añadió con firmeza la televisiva sobre Andrea Janeiro.

Belén Esteban destapa la escandalosa cifra que Mediaset puso para el fichaje de Andrea Janeiro

Y es que, tras más de dos décadas exponiendo su intimidad ante las cámaras, son varias las ofertas que le han llovido a Belén Esteban ante cualquier mínimo evento señalado en su vida. "Salí con mi madre, pero ni mi hija ni mi marido salieron en la exclusiva", recordó la estrella de Quickie sobre la exclusiva que protagonizó a raíz de su boda, insistiendo en que su hija junto a Jesulín de Ubrique se mantuvo a un lado.

Belén Esteban en 'Nude Project'

"Me dijeron que si salían ellos me pagarían el doble, pero ellos no quisieron. Y a mí eso me llena de orgullo", añadió entonces la televisiva, subrayando ante los presentadores del pódcast que comenzó a vender su vida en los platós "por necesidad, porque no tenía nada" y que a día de hoy no se arrepiente del camino que tomó.

Fue entonces cuando confesó algunas de las ofertas más incendiarias que han llovido en su círculo íntimo a lo largo de los años. "Para una niña jovencita, que te llamen de 'Supervivientes' y te ofrezcan 30.000 o 40.000 euros a la semana es muy tentador", destapó Belén Esteban revelando la elevada oferta de Mediaset a su hija antes de asegurar que el teléfono también ha sonado en varias ocasiones en busca de su pareja.

"Mi hija pasa de este mundo, quiere que no la conozca la gente"

"Y a mi marido, que es auxiliar técnico sanitario con una ambulancia, que le den lo mismo o que pueda vender su vida… lo podía haber hecho. Pero yo lo tenía claro, sé cómo son ellos", añadió la compañera de María Patiño durante su paso por 'Nude project'. Y pese a esta breve confesión sobre su hija, la de Paracuellos reiteró que prefiere no nombrarla en entrevistas para que ella viva su vida lejos del foco mediático.

Cabe recordar que Andrea Janeiro hace su vida alejada de la farándula televisiva en California tras haber finalizado sus estudios. "La tengo que respetar. Mi hija lo ha vivido desde pequeña y pasa de este mundo, quiere ir por ahí y que no la conozca la gente", terminó añadiendo Belén Esteban para finalizar el breve pronunciamiento sobre su primogénita.