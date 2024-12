La controvertida serie de Netflix rodada en España que da el pelotazo mundial esta Navidad

El cine de catástrofes siempre es un género muy querido por el público. Pero que, generalmente, poco tiene que ver con la realidad. Y ese es precisamente el caso del último gran éxito de Netflix, 'La Palma', una miniserie de cuatro episodios que se ha colocado, contra todo pronóstico, entre lo más visto de la plataforma. De hecho, supera por bastante a varias series que estaban llamadas a ser los grandes títulos del final de año. Es decir, '1992' y 'Cien años de soledad'. Ambas han quedado por atrás de 'La Palma' en su primera semana, tanto en horas vistas como en visualizaciones.

Creada por los noruegos Martin Sundland, Lars Gudmestad y Harald Rosenløw-Eeg, la miniserie de solo cuatro capítulos es una producción de Netflix Noruega pero, curiosamente, situada en la española isla de La Palma durante una erupción volcánica. Recuerda mucho a los eventos recientes que tuvieron lugar en nuestro país, ¿verdad? Durante la erupción de Cumbre Vieja en 2021. Y aunque sus creadores defienden que la idea de la ficción empezaron a desarrollarla antes de los eventos de 2021, las críticas no han dejado de sucederse desde el estreno de la miniserie.

'La Palma' arrasa en Netflix y ha superado a los grandes títulos de diciembre

La familia protagonista de 'La Palma'.

Primero, porque presentan la isla de La Palma como si fuera un resort turístico, todo pensado para agradar a los turistas. Casi es como si la isla fuera literalmente un decorado creado para la ocasión. Pero también por la nula presencia de personajes canarios en la película. Parece como si no existieran, por lo que la isla de La Palma podría ser cualquier otra. No aporta mucho a la historia principal. Sobre todo porque no aprovechan la cultura y la gente local. La serie está protagonizada por Thea Sofie Loch Næss, Ingrid Bolsø Berdal y Ólafur Darri Ólafsson. Y entre los créditos casi no encontramos nombres españoles. Por lo que es una serie un tanto desaprovechada en ese sentido.

Eso sí, los cuatro episodios tienen un ritmo increíble y recuerda al mejor cine de catástrofes. Y, aunque reúne muchos clichés de este tipo de género, funciona bien y construye unos personajes que acaban importando, que acaban llevan la historia hacia delante. Así se demuestra con el éxito que está teniendo en la plataforma:

13,100,000 de visualizaciones.

40,200,000 de horas vistas.

Número 1 en 23 países.

Top10 en 90 países.

Y, aunque está lejos de los números de la serie más vista en inglés, 'Palomas negras', protagonizada por Keira Knightley, se mantiene firme en esa primera posición. Así que se ha convertido en el gran éxito de Netflix a nivel mundial, al menos antes de que llegue la segunda temporada de 'El juego del calamar', la serie más esperada del año.

Así es 'La Palma'

Una familia noruega de vacaciones en la isla de La Palma se enfrenta al desastre cuando una joven investigadora descubre señales alarmantes de una inminente erupción volcánica.