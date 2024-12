Horóscopo de hoy, lunes 16 de diciembre: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Tras despedir el fin de semana, arrancamos el tercer lunes del mes y una nueva semana. ¿Cuál va a ser el devenir este 16 de diciembre para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

Estamos bajo el influjo de la última Luna Llena del año, que se alcanzó este pasado domingo en el signo de Géminis. Una fase lunar que ha activado nuestra mente para que tomemos las decisiones más inteligentes y que más nos convienen. También nos ha traído una energía muy renovadora que puede dar un rumbo nuevo para despedir el año.

Además, ya está aquí la Navidad, y es el momento de poner un toque navideño en la decoración de nuestra casa para atraer la alegría y la pasión a nuestra vida, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

ACUARIO SAGITARIO CÁNCER ARIES LIBRA VIRGO LEO CAPRICORNIO PISCIS ESCORPIO TAURO GÉMINIS

Conoce aquí cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 16 de diciembre:

Horóscopo diario lunes Acuario

Si quieres conseguir algo, aprovecha la seducción y el carisma que te transmite el planeta Venus en tu signo porque será difícil que te den una negativa. Afrontar un tema que te inquieta solo con lógica y coherencia no dará los resultados que esperas; necesitas involucrar a tus emociones. Estás a las puertas de un cambio que va a favorecer tu vida y tus intereses.

Horóscopo diario lunes Escorpio

Estás viviendo un huracán de emociones y sensaciones difíciles de gestionar. Ten en cuenta que te será mucho más fácil encontrar el equilibrio en colaboración con los demás que si luchas en solitario. Si la vida te empuja a hacer borrón y cuenta nueva, lo mejor es asumir cuanto antes el reto. Tu economía mejora y vas a conseguir reducir los gastos.

Horóscopo diario lunes Aries

Estás en un momento de cambios que tienes que asumir sin resistencias. Para ello cuentas con los buenos aspectos de Marte, que te sostiene para que no te rindas. Vas a conseguir que la gente se interese por tus proyectos y puedes recibir apoyos para poner en marcha tus planes. Si sientes que algo en tu vida no funciona, vas a cortar por lo sano. Las medias tintas no van contigo.

Horóscopo diario lunes Géminis

Las dudas y las traiciones te han quitado la energía, pero no van a poder contigo y, aunque te sientas agotado, el último plenilunio del año en tu signo, el día 15, potencia tus recursos para que plantes cara a la vida y salgas vencedor. Eso sí, mide mucho tus palabras y sé muy prudente porque, sin pretenderlo, podrías provocar un conflicto que complique tu vida.

Horóscopo diario lunes Tauro

Estás un poco desmotivado, pero van a surgir circunstancias propicias no solo para ti, sino también para las personas que quieres, que te ayudarán a ver la vida con otros ojos. El amor te puede dar una segunda oportunidad; aprovéchala al máximo y sácale partido, sin volver a caer en errores pasados. Puedes recibir una oferta muy atractiva en el terreno profesional.

Horóscopo diario lunes Virgo

Aunque a ratos estés un poco melancólico porque tu sensibilidad está a flor de piel, vas a pasar unos días con ilusiones nuevas y buenas expectativas. La Luna en tu signo, el día 20, te invita a innovar. Experimenta, apuesta, vive y arriesga, porque ahí está tu éxito. Tus virtudes van a brillar con fuerza y tu autoestima se verá muy reforzada. Ante todo, confía en ti.

Horóscopo diario lunes Cáncer

Todo te saldrá a pedir de boca, siempre que mantengas el equilibrio entre cabeza y corazón. No dejes que tus relaciones o esperanzas se enfríen, pero tampoco quieras ir más deprisa de lo adecuado. Te será fácil liberarte de viejos hábitos que te atan a situaciones ya caducas, y podrás descubrir nuevos caminos que te ofrecen la oportunidad de avanzar. El 16 y 17 son tus días mágicos.

Horóscopo diario lunes Piscis

Vas a tener que rectificar una decisión que afecta a tus relaciones personales porque te has precipitado y ahora te toca arreglarlo. Sabrás decir las cosas de forma clara y conseguirás que tu discurse llegue para así liberarte de una pesada carga. Necesitas organizarte mejor para que tus muchas responsabilidades no te pasen factura. Buen momento para activar tu economía.

Horóscopo diario lunes Libra

La energía lunar te trae facilidades y nuevas ilusiones que harán que te liberes de experiencias pasadas que ya no tienen cabida en tu vida. Se te abrirán puertas en cuanto llames a ellas. Atrévete a hacerlo y confía en ti. Días positivos para romper un poco la rutina y abandonar hábitos que no te favorecen. No asumas gastos que no te corresponden y defiende tu economía.

Horóscopo diario lunes Leo

Venus enfrente de tu signo te regala días fantásticos para hacer nuevas amistades, para el amor, la diversión. Te sentirás especial y dispuesto a disfrutar de la vida. Los cambios en el trabajo te vendrán bien, pero no bajes la guardia. Tu situación económica dejará de ser una preocupación. El 18 y 19 son tus días mágicos y la Luna en tu signo puede concederte un deseo. Pídeselo.

Horóscopo diario lunes Sagitario

Muchas felicidades. Con el tránsito del Sol y del planeta Mercurio por tu signo, llegan buenas noticias a tu vida y algún asunto pendiente que te traía de cabeza se va a solucionar. Pero no te apresures porque te encuentras en un momento de espera y no te conviene actuar antes de tiempo. Vas a tener mucha suerte en todo aquello que implique un comienzo.

Horóscopo diario lunes Capricornio

Puede que tengas dudas y para liberarte de ellas necesitas actuar sin estar pendiente de opiniones ajenas. Muy pronto el Sol ingresará en tu signo y su benéfica energía te invitará a cerrar ciclos de tu vida que no te hacen feliz y a vivir y disfrutar los buenos momentos que van a llegar. Tendrás la oportunidad de reconciliarte con alguien de quien estás distanciado.