Vanessa y Lucía se alían y acorralan a Laura tras su expulsión de 'Gran Hermano': "Por eso estás aquí"

Laura no ha tenido una noche fácil durante la emisión de la décima gala de 'Gran Hermano'. La hija de María José Galera ha sido la escogida por los espectadores del reality para abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Precisamente por ello, la hasta ahora concursante ha tenido que reaparecer en el plató del reality donde ha hecho frente a las críticas de antiguas compañeras como Lucía y Vanessa.

"Yo solo quería saludarla. Hola amor, ¡cuánto tiempo! Eso de que por eso tú estás fuera y yo dentro te ha durado poco tiempo", le ha arreado la anterior expulsada con cierta sorna. Cabe recordar que ambas son enemigas irreconciliables y, por ello, la respuesta de Laura no se ha hecho esperar. "Bueno, pero me ha durado más que a ti cariño", le ha soltado. "Una semana. Gracias por acudir a mi cita", ha añadido Lucía.

En ese momento Jorge Javier ha intervenido para preguntar por el motivo de su distanciamiento. "Su prepotencia, sus malas formas, sus caras continuas, no aceptaba que nadie le parase sus pies y las cosas porque intentaba imponer cierta autoridad cuando ella no era nadie para decir quién tiene que comer más o comer menos... Eso es lo que nos ha separado", ha argumentado Lucía ante la respuesta de Laura: "Estás muy equivocada cariño".

Vanessa estalla contra Laura: "No has sido clara"

Lucía no ha sido la única puesto que Vanessa también ha intervenido para afearle a Laura su conducta. "Creo que Laura se ha equivocado en muchas cosas, ha confiado en gente de la otra habitación que no al convenía y la ha cagado muchísimo. Con ella he tenido muchísimas grescas dentro de la casa y no ha sido clara por lo que por eso estás aquí esta noche", fueron sus palabras.

Ante el asombro de Laura, la gallega ha vuelto a tomar la palabra para añadir: "Haciendo burlas y bailando... ¿Por qué eres así con las mujeres? Si tú no te quieres divertir me parece muy bien, pero tenemos el derecho a divertirnos. No hace falta despreciar a nadie para brillar tú. Yo te he dicho las cosas en la cara. De ti he visto vídeos de mí de cosas que no me has dicho en la cara". "Te he dicho que eras una falsa", ha asegurado la hija de María José Galera.

Una afirmación que poco o nada ha gustado a Vanessa, quien ha estallado diciendo: "Que me pongan el vídeo. Si lo hay que me lo pongan. Me has llamado de todo por detrás. Ayer estabas muy convencida de que se iba Daniela y hoy estás tú aquí". En ese instante, Lucía se la ha devuelto a Laura al añadir: "Te ha faltado un poquito de humildad de estar llenándote toda la semana diciendo que se va Daniela, pues mira".